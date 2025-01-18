Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

Блинчики – это отличная основа для приготовления вкусных десертов и сытных закусок. Можно завернуть любую любимую начинку, все зависит от ваших предпочтений. Одним из самых популярных сочетаний является куриный фарш, грибы и сыр.

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Идея приготовления блинов с куриным фаршем, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Тесто по следующей технологии получается очень нежным и пористым.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 5 шт.
  • молоко – 750 г
  • сахар – 50 г
  • растение масло – 55 г
  • щепотка соли

Способ приготовления блинов:

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

1. Соединить яйца, сахар, соль, часть молока, муку.

2. Замешать венчиком густое тесто, по консистенции, как сметана.

3. Добавить остаток молока, разбавляя тесто, влить растительное масло.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

4. Еще раз перемешать и тесто готово.

5. Жарить на среднем огне.

Ингредиенты для начинки:

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи
  • куриный фарш – 700 г
  • грибы – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • сливочный творог – 80 г
  • твердый сыр – 250 г
  • французская горчица – 30 г
  • копченая паприка, перец, соль

Способ приготовления:

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

1. Нарезать мелко лук, измельчить шампиньоны.

2. В сковороде разогреть 2 ст. растительного масла и обжарить на нем лук до золотистого цвета.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

3. Помешивая, добавить грибы.

4. Довести до готовности, посолить, поперчить по вкусу.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

5. Фарш жарить до изменения цвета, добавить приправы, французскую горчицу.

6. Отправить в фарш грибы.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

7. Добавить сливочный творог, перемешать.

8. Твердый сыр измельчить и добавить в фарш.

Сытные блины с куриным фаршем, грибами и сыром: как приготовить вкусное блюдо для всей семьи

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