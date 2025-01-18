Блинчики – это отличная основа для приготовления вкусных десертов и сытных закусок. Можно завернуть любую любимую начинку, все зависит от ваших предпочтений. Одним из самых популярных сочетаний является куриный фарш, грибы и сыр.

Видео дня

Идея приготовления блинов с куриным фаршем, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Тесто по следующей технологии получается очень нежным и пористым.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 5 шт.

молоко – 750 г

сахар – 50 г

растение масло – 55 г

щепотка соли

Способ приготовления блинов:

1. Соединить яйца, сахар, соль, часть молока, муку.

2. Замешать венчиком густое тесто, по консистенции, как сметана.

3. Добавить остаток молока, разбавляя тесто, влить растительное масло.

4. Еще раз перемешать и тесто готово.

5. Жарить на среднем огне.

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш – 700 г

грибы – 300 г

лук – 1 шт.

сливочный творог – 80 г

твердый сыр – 250 г

французская горчица – 30 г

копченая паприка, перец, соль

Способ приготовления:

1. Нарезать мелко лук, измельчить шампиньоны.

2. В сковороде разогреть 2 ст. растительного масла и обжарить на нем лук до золотистого цвета.

3. Помешивая, добавить грибы.

4. Довести до готовности, посолить, поперчить по вкусу.

5. Фарш жарить до изменения цвета, добавить приправы, французскую горчицу.

6. Отправить в фарш грибы.

7. Добавить сливочный творог, перемешать.

8. Твердый сыр измельчить и добавить в фарш.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: