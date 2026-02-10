Тонкие блины можно сделать на айране. Масса получается в меру густой и прекрасно прожаривается. А для начинки используйте сыр и грибы – получится полноценное сытное блюдо.

Идея приготовления блинов с курицей, сыром и грибами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

600 мл. айрана

2 яйца

225 г муки

1,5 ст.л. сахара

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

3 ст.л. растительного или сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

1 луковица

400 г шампиньонов

400 г куриного филе

200 г сыра

специи, зелень

2 ст.л. сметаны (при необходимости, чтобы начинка была нежнее)

Способ приготовления:

1. Для блинов к яйцам добавить сахар, соль и взбить до легкой пены.

2. Влить половину от общего количества айрана комнатной температуры, добавить муку, соду и замешать гладкое тесто без комочков.

3. Добавить оставшийся айран, масло и оставить тесто постоять – 10-15 минут.

4. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.

5. Перед первым блином смажьте сковороду растительным маслом.

6. По желанию, чтобы блины получились более тонкими, замените 100 мл айрана на кипяток и добавляйте в тесто, постоянно помешивая.

7. Для начинки обжарить лук и грибы, а также отварить куриное филе (чтобы было сочное, выкладывайте его в горячую воду).

8. Все объединить, добавить натертый сыр, специи, зелень, сметану и перемешать.

9. Выложить начинку на блины, завернуть, далее запекать или обжарить до корочки.

