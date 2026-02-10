Сытные блины с курицей и грибами: сделайте тесто на айране
Тонкие блины можно сделать на айране. Масса получается в меру густой и прекрасно прожаривается. А для начинки используйте сыр и грибы – получится полноценное сытное блюдо.
Идея приготовления блинов с курицей, сыром и грибами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 мл. айрана
- 2 яйца
- 225 г муки
- 1,5 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 3 ст.л. растительного или сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- 1 луковица
- 400 г шампиньонов
- 400 г куриного филе
- 200 г сыра
- специи, зелень
- 2 ст.л. сметаны (при необходимости, чтобы начинка была нежнее)
Способ приготовления:
1. Для блинов к яйцам добавить сахар, соль и взбить до легкой пены.
2. Влить половину от общего количества айрана комнатной температуры, добавить муку, соду и замешать гладкое тесто без комочков.
3. Добавить оставшийся айран, масло и оставить тесто постоять – 10-15 минут.
4. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.
5. Перед первым блином смажьте сковороду растительным маслом.
6. По желанию, чтобы блины получились более тонкими, замените 100 мл айрана на кипяток и добавляйте в тесто, постоянно помешивая.
7. Для начинки обжарить лук и грибы, а также отварить куриное филе (чтобы было сочное, выкладывайте его в горячую воду).
8. Все объединить, добавить натертый сыр, специи, зелень, сметану и перемешать.
9. Выложить начинку на блины, завернуть, далее запекать или обжарить до корочки.
