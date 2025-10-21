Сытные блины с печенью: понравятся всем
Сытные блины с печенью – это блюдо, которое подходит и для будничного обеда, и для праздничного стола. Они получаются нежными, хорошо держат форму и имеют насыщенный вкус благодаря сочной начинке. Такой рецепт не требует сложных продуктов и легко повторяется дома. Главное – правильно приготовить тесто и измельчить печень до однородной консистенции.
Идея приготовления сытных печеночных блинов опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- молоко – 2 стакана
- кипяток – 2 стакана
- мука – 2 стакана
- яйца – 5 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сливочное масло (растопленное горячее) – 60-70 г
Ингредиенты для начинки:
- печень куриная
- лук
- соль, перец
- петрушка
Способ приготовления:
1. В теплое молоко влейте кипяток, добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Далее введите яйца (можно предварительно взбить), добавьте соль и сахар, перемешайте.
3. В конце влейте горячее растопленное сливочное масло, еще раз перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.
4. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
5. Печень промойте, очистите от пленок, обсушите и обжарьте до готовности. Выложите со сковородки.
6. В той же сковороде поджарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
7. Измельчите печень на мясорубке или в блендере, смешайте с обжаренным луком (вместе с маслом), добавьте соль, перец и мелко нарезанную петрушку.
8. Блины разрежьте пополам, выложите начинку, заверните в форме треугольников.
9. Обжарьте их на сливочном масле до румяной корочки.
