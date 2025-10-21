Сытные блины с печенью: понравятся всем

Сытные блины с печенью – это блюдо, которое подходит и для будничного обеда, и для праздничного стола. Они получаются нежными, хорошо держат форму и имеют насыщенный вкус благодаря сочной начинке. Такой рецепт не требует сложных продуктов и легко повторяется дома. Главное – правильно приготовить тесто и измельчить печень до однородной консистенции.

Ингредиенты для блинов:

молоко – 2 стакана

кипяток – 2 стакана

мука – 2 стакана

яйца – 5 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

сливочное масло (растопленное горячее) – 60-70 г

Ингредиенты для начинки:

печень куриная

лук

соль, перец

петрушка

Способ приготовления:

1. В теплое молоко влейте кипяток, добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Далее введите яйца (можно предварительно взбить), добавьте соль и сахар, перемешайте.

3. В конце влейте горячее растопленное сливочное масло, еще раз перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.

4. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

5. Печень промойте, очистите от пленок, обсушите и обжарьте до готовности. Выложите со сковородки.

6. В той же сковороде поджарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

7. Измельчите печень на мясорубке или в блендере, смешайте с обжаренным луком (вместе с маслом), добавьте соль, перец и мелко нарезанную петрушку.

8. Блины разрежьте пополам, выложите начинку, заверните в форме треугольников.

9. Обжарьте их на сливочном масле до румяной корочки.

