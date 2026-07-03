Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
312
Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр
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Когда хочется приготовить сытный ужин без лишних хлопот, фаршированный кабачок станет отличным решением. Нежная овощная основа, сочная куриная начинка и румяная сырная корочка делают это блюдо очень вкусным. А если дополнить её запечённым картофелем со специями, получится полноценный обед или ужин для всей семьи. Рецепт простой, бюджетный и не требует много времени.

Идея приготовления сытных фаршированных кабачков на ужин опубликована на странице albik.food в Instagram.

Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. (примерно 500 г)
  • куриное филе или фарш – 200 г
  • морковь – 50 г
  • репчатый лук – 50 г
  • твёрдый сыр – 50 г + 50 г для посыпки
  • чеснок – по вкусу
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • чёрный перец – по вкусу

Для гарнира:

  • картофель – 500 г
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • чёрный перец – 0,5 ч.л.
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • растительное масло – по желанию

Способ приготовления:

Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

1. Кабачок помойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите большую часть мякоти, оставляя стенки примерно одинаковой толщины.

2. Вынутую мякоть положите в чашу блендера вместе с куриным филе и измельчите до однородной массы. Если используете готовый фарш, достаточно просто измельчить мякоть кабачка.

Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

3. В начинку добавьте мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок, натертый сыр, соль и черный перец. Хорошо перемешайте.

4. Если кабачок молодой, сразу наполните его начинкой. Если овощ более зрелый, предварительно запеките половинки примерно 10-15 минут при 170 градусах, а уже потом выложите начинку.

Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

5. Запекайте фаршированные кабачки примерно 35 минут при 180 градусах.

6. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо дополнительной порцией тёртого сыра и верните в духовку, чтобы он полностью расплавился и образовал румяную корочку.

Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр

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