Сытные фаршированные кабачки на ужин: добавьте мясо и сыр
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Когда хочется приготовить сытный ужин без лишних хлопот, фаршированный кабачок станет отличным решением. Нежная овощная основа, сочная куриная начинка и румяная сырная корочка делают это блюдо очень вкусным. А если дополнить её запечённым картофелем со специями, получится полноценный обед или ужин для всей семьи. Рецепт простой, бюджетный и не требует много времени.
Идея приготовления сытных фаршированных кабачков на ужин опубликована на странице albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. (примерно 500 г)
- куриное филе или фарш – 200 г
- морковь – 50 г
- репчатый лук – 50 г
- твёрдый сыр – 50 г + 50 г для посыпки
- чеснок – по вкусу
- соль – 1 ч.л. без горки
- чёрный перец – по вкусу
Для гарнира:
- картофель – 500 г
- паприка – 0,5 ч.л.
- чёрный перец – 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л. без горки
- растительное масло – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок помойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите большую часть мякоти, оставляя стенки примерно одинаковой толщины.
2. Вынутую мякоть положите в чашу блендера вместе с куриным филе и измельчите до однородной массы. Если используете готовый фарш, достаточно просто измельчить мякоть кабачка.
3. В начинку добавьте мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок, натертый сыр, соль и черный перец. Хорошо перемешайте.
4. Если кабачок молодой, сразу наполните его начинкой. Если овощ более зрелый, предварительно запеките половинки примерно 10-15 минут при 170 градусах, а уже потом выложите начинку.
5. Запекайте фаршированные кабачки примерно 35 минут при 180 градусах.
6. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо дополнительной порцией тёртого сыра и верните в духовку, чтобы он полностью расплавился и образовал румяную корочку.
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