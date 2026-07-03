Когда хочется приготовить сытный ужин без лишних хлопот, фаршированный кабачок станет отличным решением. Нежная овощная основа, сочная куриная начинка и румяная сырная корочка делают это блюдо очень вкусным. А если дополнить её запечённым картофелем со специями, получится полноценный обед или ужин для всей семьи. Рецепт простой, бюджетный и не требует много времени.

Идея приготовления сытных фаршированных кабачков на ужин опубликована на странице albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (примерно 500 г)

куриное филе или фарш – 200 г

морковь – 50 г

репчатый лук – 50 г

твёрдый сыр – 50 г + 50 г для посыпки

чеснок – по вкусу

соль – 1 ч.л. без горки

чёрный перец – по вкусу

Для гарнира:

картофель – 500 г

паприка – 0,5 ч.л.

чёрный перец – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л. без горки

растительное масло – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите большую часть мякоти, оставляя стенки примерно одинаковой толщины.

2. Вынутую мякоть положите в чашу блендера вместе с куриным филе и измельчите до однородной массы. Если используете готовый фарш, достаточно просто измельчить мякоть кабачка.

3. В начинку добавьте мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок, натертый сыр, соль и черный перец. Хорошо перемешайте.

4. Если кабачок молодой, сразу наполните его начинкой. Если овощ более зрелый, предварительно запеките половинки примерно 10-15 минут при 170 градусах, а уже потом выложите начинку.

5. Запекайте фаршированные кабачки примерно 35 минут при 180 градусах.

6. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо дополнительной порцией тёртого сыра и верните в духовку, чтобы он полностью расплавился и образовал румяную корочку.

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