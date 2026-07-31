Фаршированные кабачки – одно из лучших сезонных блюд для семейного ужина. Они получаются сочными, сытными и очень ароматными благодаря сочетанию куриного фарша, риса и томатной заливки. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подойдет для летнего меню. Блюдо готовится в духовке и имеет аппетитную сырную корочку, которая делает его еще вкуснее.

Идея приготовления сытных фаршированных кабачков на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки среднего размера – 3 шт.

куриный фарш – 400 г

рис, отваренный до полуготовности – 70 г

лук репчатый – 1 шт.

томатный соус – 100 г

твёрдый сыр – 100 г

петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу.

Для заливки:

сливочное масло – 40 г

томатная паста – 2 ст.л.

кипяток – 400 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте крупными кусочками поперек. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину, оставив дно целым, чтобы начинка не выпадала во время запекания.

2. Для начинки смешайте куриный фарш с отваренным до полуготовности рисом. Добавьте мелко нарезанный лук, томатный соус, измельченную петрушку и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Наполните подготовленные кабачки начинкой и выложите их в глубокую форму для запекания.

4. Отдельно приготовьте томатную заливку. Для этого смешайте кипяток со сливочным маслом, томатной пастой и небольшим количеством соли.

5. Залейте кабачки полученной смесью так, чтобы жидкость частично покрывала их.

6. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте блюдо в течение 45-50 минут.

7. За 10 минут до готовности посыпьте кабачки тёртым твёрдым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась румяная сырная корочка.

8. Готовые фаршированные кабачки лучше всего подавать горячими. Они прекрасно подходят в качестве самостоятельного блюда и не требуют дополнительного гарнира.

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