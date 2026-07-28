Сытные фаршированные кабачки с мясом и рисом: блюдо на любой случай

Фаршированные кабачки — одно из самых удачных летних блюд, которое легко приготовить на обед или ужин. Они получаются сочными, ароматными и очень сытными благодаря сочетанию мясного фарша, риса и томатной заливки. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат непременно понравится всей семье. К тому же кабачки прекрасно сочетаются с сырной корочкой, которая делает блюдо ещё более аппетитным.

Идея приготовления сытных фаршированных кабачков опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

мясной фарш – 500 г

рис (в сухом виде) – 50 г

соль – по вкусу; специи для мяса – по вкусу

свежая зелень – по желанию

Для томатной заливки:

томатная паста – 3 ст.л. или томатное пюре – 200 мл.

горячая вода – 500 мл.

соль – по вкусу

сахар – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

Дополнительно:

твёрдый сыр для посыпки – 100-150 г

пергамент или фольга для запекания

Способ приготовления:

1. Фаршированные кабачки с мясом и рисом – это простое домашнее блюдо, не требующее длительной подготовки. Благодаря томатной заливке овощи остаются сочными, а фарш приобретает насыщенный вкус во время запекания.

2. Сначала приготовьте начинку. В мясной фарш добавьте рис, соль, специи и, по желанию, мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Кабачки помойте и нарежьте крупными кусочками высотой примерно 5-6 сантиметров. С помощью ложки или кухонного венчика аккуратно удалите серединку, оставляя дно целым, чтобы получились своеобразные овощные "стаканчики".

4. Выложите подготовленные кабачки в форму для запекания и слегка посолите их изнутри. Наполните каждый кусочек мясной начинкой.

5. Для заливки смешайте томатную пасту или томатное пюре с горячей водой. Добавьте соль, сахар и измельчённый чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты растворились.

6. Залейте кабачки соусом так, чтобы жидкость частично покрывала их. Накройте форму смоченным пергаментом или фольгой и поставьте в разогретую до 185 градусов духовку.

7. Запекайте блюдо примерно 40 минут. После этого снимите фольгу, посыпьте фаршированные кабачки тёртым твёрдым сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, пока сыр не образует аппетитную золотистую корочку.

8. Подавайте блюдо горячим, дополнив свежей зеленью или легким овощным салатом. Фаршированные кабачки с мясом и рисом прекрасно вкусны как сразу после приготовления, так и на следующий день после разогрева. Они станут отличным вариантом сытного домашнего обеда или ужина.

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