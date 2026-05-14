Гнезда из макарон с фаршем – это один из самых простых вариантов сытного ужина, когда хочется приготовить что-то домашнее без лишних хлопот. Блюдо получается сочным, ароматным и очень аппетитным благодаря томатному соусу и нежному мясному фаршу. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а весь процесс не занимает много времени. Такие макаронные гнезда удобно готовить как для семейного обеда, так и для ужина после рабочего дня.

Идея приготовления сытных макаронных гнезд с фаршем опубликована на странице фудблогера inna pro.food в

Instagram.

Ингредиенты:

гнезда из пасты – 1 упаковка

фарш – 500 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи к фаршу – 1 ст. л.

Зажарка:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Томатный соус:

томатная паста – 3 ст.л.

вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и легкого золотистого цвета.

2. Фарш переложите в миску, добавьте соль, перец и специи. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной и ароматной.

3. На каждое макаронное гнездо выложите подготовленный фарш, слегка прижимая его внутрь. После этого переложите гнезда на овощную зажарку в глубокую сковородку или кастрюлю.

4. Отдельно смешайте томатную пасту с теплой водой до однородности. Залейте соусом макаронные гнезда так, чтобы жидкость почти покрывала пасту. По желанию добавьте еще немного специй или сушеного чеснока для более насыщенного вкуса.

5. Накройте блюдо крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30-35 минут. За это время макароны станут мягкими, а фарш хорошо приготовится и пропитается томатным соусом.

6. Подавайте гнезда с фаршем горячими, дополнив свежей зеленью или овощами. Блюдо получается очень сытным, сочным и отлично подходит для повседневного меню.

