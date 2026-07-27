Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить
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Голубцы из кабачка – прекрасное сезонное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными, нежными и хорошо сочетаются с легким томатно-сметанным соусом. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс не займет много времени. Такой рецепт станет хорошей альтернативой классическим голубцам, когда хочется приготовить что-то новое из молодых кабачков.
Идея приготовления сытных голубцов из кабачка на ужин опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- кабачки – 3 средних шт.
- отварной рис – 70 г
- лук репчатый – 1 шт.
- свежая зелень – 1 небольшой пучок
- томатная паста – 50 г
- сметана – 100 г
- твёрдый сыр – 50 г
- вода – 2 стакана
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и разрежьте каждый на четыре одинаковые части. Аккуратно удалите часть мякоти, оставив достаточно стенок, чтобы овощи сохранили форму.
2. В миске смешайте куриный фарш с отварным рисом. Добавьте мелко нарезанный лук, измельчённую зелень, соль, чёрный перец и хмели-сунели. Хорошо перемешайте начинку до однородности.
3. Наполните подготовленные кусочки кабачков фаршем и выложите их в форму для запекания.
4. Для подливы смешайте сметану, томатную пасту и воду. Добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте.
5. Полейте кабачки готовой подливкой так, чтобы она равномерно покрывала овощи.
6. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 190 градусов, примерно 45 минут.
7. За 15 минут до готовности посыпьте голубцы тёртым твёрдым сыром и верните форму в духовку. Сыр расплавится и образует аппетитную румяную корочку.
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