Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
192
Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить
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Голубцы из кабачка – прекрасное сезонное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными, нежными и хорошо сочетаются с легким томатно-сметанным соусом. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс не займет много времени. Такой рецепт станет хорошей альтернативой классическим голубцам, когда хочется приготовить что-то новое из молодых кабачков.

Идея приготовления сытных голубцов из кабачка на ужин опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г
  • кабачки – 3 средних шт.
  • отварной рис – 70 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • свежая зелень – 1 небольшой пучок
  • томатная паста – 50 г
  • сметана – 100 г
  • твёрдый сыр – 50 г
  • вода – 2 стакана
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

1. Кабачки хорошо вымойте и разрежьте каждый на четыре одинаковые части. Аккуратно удалите часть мякоти, оставив достаточно стенок, чтобы овощи сохранили форму.

2. В миске смешайте куриный фарш с отварным рисом. Добавьте мелко нарезанный лук, измельчённую зелень, соль, чёрный перец и хмели-сунели. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

3. Наполните подготовленные кусочки кабачков фаршем и выложите их в форму для запекания.

4. Для подливы смешайте сметану, томатную пасту и воду. Добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте.

Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

5. Полейте кабачки готовой подливкой так, чтобы она равномерно покрывала овощи.

6. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 190 градусов, примерно 45 минут.

7. За 15 минут до готовности посыпьте голубцы тёртым твёрдым сыром и верните форму в духовку. Сыр расплавится и образует аппетитную румяную корочку.

Сытные голубцы из кабачка на обед: как приготовить

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