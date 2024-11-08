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Сытные и хрустящие картофельные деруны для ужина: как необычно приготовить
Деруны – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы они не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении дерунов.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 4 небольшие картофелины
- соль, перец
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- сметана
Способ приготовления:
1. На большой терке натрите лук и картофель, посолите, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.
2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста.
3. Жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
4. Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
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