Деруны – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы они не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении дерунов.

Ингредиенты:

1 луковица

4 небольшие картофелины

соль, перец

1 яйцо

2 ст.л. муки

сметана

Способ приготовления:

1. На большой терке натрите лук и картофель, посолите, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.

2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста.

3. Жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

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