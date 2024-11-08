Сытные и хрустящие картофельные деруны для ужина: как необычно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сытные и хрустящие картофельные деруны для ужина: как необычно приготовить

Деруны – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы они не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок.

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Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении дерунов.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 4 небольшие картофелины
  • соль, перец
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • сметана

Способ приготовления:

1. На большой терке натрите лук и картофель, посолите, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста.

Что добавить в тесто для дерунов

3. Жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Сколько жарить деруны

4. Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Готовые деруны

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