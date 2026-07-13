Кабачки с фаршем и сыром в духовке – это простое блюдо, которое отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Овощи получаются сочными, а мясная начинка вместе с сырной корочкой придает им насыщенный вкус. Приготовить такое блюдо можно без сложных ингредиентов и длительного пребывания у плиты.

Идея приготовления сытных запеченных кабачков с фаршем опубликована на странице inna kalancha в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних или 1 большой

растительное масло – 50 г

соль, черный перец, паприка – по вкусу

фарш – 300-400 г

лук – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

помидоры – 2-4 шт.

твёрдый сыр – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить кабачки. Овощи хорошо промыть, при необходимости очистить от кожуры и нарезать кружочками средней толщины. Форму для запекания смазать небольшим количеством растительного масла и выложить кабачки в один слой

2. Растительное масло смешать с солью, перцем и паприкой. Полученной смесью смазать кружочки кабачков, чтобы они во время запекания приобрели более выраженный вкус.

3. Далее нужно приготовить начинку. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, яйцо, соль и перец. Массу хорошо перемешать, чтобы она стала однородной. Затем небольшими порциями выложить фарш сверху на каждый кусочек кабачка.

4. Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком. На каждую порцию выложить немного сметанной смеси. Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на фарш.

5. Подготовленные кабачки поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-25 минут.

6. После этого достать форму, посыпать блюдо тёртым твёрдым сыром и вернуть обратно в духовку ещё на 10-15 минут.

7. Когда сыр расплавится и сверху появится золотистая корочка, запеченные кабачки с фаршем можно подавать к столу. Блюдо вкусно как в горячем виде, так и после остывания, поэтому его удобно готовить для всей семьи.

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