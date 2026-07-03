Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить
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Кабачковые блинчики с начинкой – это простое и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для завтрака, обеда или легкого ужина. Они готовятся без жарки на сковороде, поэтому весь процесс занимает минимум времени. Внутри блинов – аппетитное сочетание творога и колбасы, которое делает блюдо ещё более сочным. Такой рецепт станет отличным способом использовать сезонные кабачки.
Идея приготовления сытных кабачковых блинчиков с начинкой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 400 г
- колбаса или сосиски – 100 г
- твёрдый сыр – 70 г
- яйцо – 1 крупное
- мука – 5 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.
2. Хорошо отожмите кабачковую массу от лишней жидкости.
3. Колбасу или сосиски и твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
4. К кабачкам добавьте яйцо, тёртый сыр, колбасу, муку и разрыхлитель.
5. Тщательно перемешайте массу до однородности.
6. Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, формируя аккуратные круглые блинчики.
7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут, пока блины не станут золотистыми. Подавайте горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.
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