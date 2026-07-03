Кабачковые блинчики с начинкой – это простое и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для завтрака, обеда или легкого ужина. Они готовятся без жарки на сковороде, поэтому весь процесс занимает минимум времени. Внутри блинов – аппетитное сочетание творога и колбасы, которое делает блюдо ещё более сочным. Такой рецепт станет отличным способом использовать сезонные кабачки.

Идея приготовления сытных кабачковых блинчиков с начинкой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 400 г

колбаса или сосиски – 100 г

твёрдый сыр – 70 г

яйцо – 1 крупное

мука – 5 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.

2. Хорошо отожмите кабачковую массу от лишней жидкости.

3. Колбасу или сосиски и твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

4. К кабачкам добавьте яйцо, тёртый сыр, колбасу, муку и разрыхлитель.

5. Тщательно перемешайте массу до однородности.

6. Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, формируя аккуратные круглые блинчики.

7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут, пока блины не станут золотистыми. Подавайте горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

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