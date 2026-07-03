Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
414
Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить
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Кабачковые блинчики с начинкой – это простое и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для завтрака, обеда или легкого ужина. Они готовятся без жарки на сковороде, поэтому весь процесс занимает минимум времени. Внутри блинов – аппетитное сочетание творога и колбасы, которое делает блюдо ещё более сочным. Такой рецепт станет отличным способом использовать сезонные кабачки.

Идея приготовления сытных кабачковых блинчиков с начинкой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить

Ингредиенты:

  • кабачки – 400 г
  • колбаса или сосиски – 100 г
  • твёрдый сыр – 70 г
  • яйцо – 1 крупное
  • мука – 5 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить

1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.

2. Хорошо отожмите кабачковую массу от лишней жидкости.

3. Колбасу или сосиски и твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить

4. К кабачкам добавьте яйцо, тёртый сыр, колбасу, муку и разрыхлитель.

5. Тщательно перемешайте массу до однородности.

6. Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, формируя аккуратные круглые блинчики.

Сытные кабачковые блинчики с начинкой: как приготовить

7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут, пока блины не станут золотистыми. Подавайте горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

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