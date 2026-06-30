В сезон кабачков особенно хочется готовить простые блюда, которые не отнимают много времени. Кабачковые маффины с ветчиной и сыром прекрасно подходят для обеда, перекуса или даже завтрака. Они получаются мягкими внутри, с золотистой корочкой сверху и приятным сырным вкусом. Все ингредиенты легко найти в магазине, а приготовление занимает всего около 15 минут.

Идея приготовления сытных кабачковых маффинов опубликована на странице aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

яйца – 3 шт.

куриная ветчина – 150 г

твёрдый сыр – 120 г

мука – 120 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и натрите на мелкой терке. Посолите, оставьте на несколько минут, после чего тщательно отожмите лишнюю жидкость.

2. Переложите кабачковую массу в глубокую миску.

3. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте небольшими кубиками.

4. Добавьте их к кабачкам.

5. Всыпьте муку, разрыхлитель, черный перец и сушеные травы.

6. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

7. Разложите готовую массу по формам для маффинов, заполняя их примерно на две трети.

8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут, пока маффины не станут румяными и хорошо пропеченными.

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