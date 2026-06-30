Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут
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В сезон кабачков особенно хочется готовить простые блюда, которые не отнимают много времени. Кабачковые маффины с ветчиной и сыром прекрасно подходят для обеда, перекуса или даже завтрака. Они получаются мягкими внутри, с золотистой корочкой сверху и приятным сырным вкусом. Все ингредиенты легко найти в магазине, а приготовление занимает всего около 15 минут.
Идея приготовления сытных кабачковых маффинов опубликована на странице aprilparadise в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- яйца – 3 шт.
- куриная ветчина – 150 г
- твёрдый сыр – 120 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- сушеные травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и натрите на мелкой терке. Посолите, оставьте на несколько минут, после чего тщательно отожмите лишнюю жидкость.
2. Переложите кабачковую массу в глубокую миску.
3. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте небольшими кубиками.
4. Добавьте их к кабачкам.
5. Всыпьте муку, разрыхлитель, черный перец и сушеные травы.
6. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
7. Разложите готовую массу по формам для маффинов, заполняя их примерно на две трети.
8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут, пока маффины не станут румяными и хорошо пропеченными.
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