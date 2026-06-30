Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут
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В сезон кабачков особенно хочется готовить простые блюда, которые не отнимают много времени. Кабачковые маффины с ветчиной и сыром прекрасно подходят для обеда, перекуса или даже завтрака. Они получаются мягкими внутри, с золотистой корочкой сверху и приятным сырным вкусом. Все ингредиенты легко найти в магазине, а приготовление занимает всего около 15 минут.

Идея приготовления сытных кабачковых маффинов опубликована на странице aprilparadise в Instagram.

Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
  • яйца – 3 шт.
  • куриная ветчина – 150 г
  • твёрдый сыр – 120 г
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

1. Кабачки помойте и натрите на мелкой терке. Посолите, оставьте на несколько минут, после чего тщательно отожмите лишнюю жидкость.

2. Переложите кабачковую массу в глубокую миску.

Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

3. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте небольшими кубиками.

4. Добавьте их к кабачкам.

5. Всыпьте муку, разрыхлитель, черный перец и сушеные травы.

Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

6. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

7. Разложите готовую массу по формам для маффинов, заполняя их примерно на две трети.

Сытные кабачковые маффины с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут

8. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут, пока маффины не станут румяными и хорошо пропеченными.

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