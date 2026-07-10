Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда
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Привычные кабачковые оладьи можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте в массу для жарки курицу, а также много натертого сыра. Так получится и сытнее, и значительно вкуснее.
Идея приготовления сытных кабачковых оладий с курицей опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- филе – 1 шт.
- сулугуни – 100 г
- мука – 120 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала кабачок натереть.
2. Посолить и отставить, чтобы он пустил сок.
3. В это время нарезать мелким кубком курицу.
4. Далее отжать сок из кабачка, добавить 2 яйца, 2 зубчика чеснока и зелень перемешать.
5. Добавить курицу, сыр сулугуни и муку.
6. Все хорошо вымешать.
7. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарить оладьи с обеих сторон до румяной корочки.
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