Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
780
Рецепт оладок
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Привычные кабачковые оладьи можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте в массу для жарки курицу, а также много натертого сыра. Так получится и сытнее, и значительно вкуснее.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с курицей опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • филе – 1 шт.
  • сулугуни – 100 г
  • мука – 120 г
  • зелень

Способ приготовления:

Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

1. Для начала кабачок натереть.

2. Посолить и отставить, чтобы он пустил сок.

Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

3. В это время нарезать мелким кубком курицу.

Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

4. Далее отжать сок из кабачка, добавить 2 яйца, 2 зубчика чеснока и зелень перемешать.

5. Добавить курицу, сыр сулугуни и муку.

Сытные кабачковые оладьи с курицей и сыром: делимся оригинальным рецептом сезонного блюда

6. Все хорошо вымешать.

7. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарить оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

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