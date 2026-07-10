Привычные кабачковые оладьи можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте в массу для жарки курицу, а также много натертого сыра. Так получится и сытнее, и значительно вкуснее.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с курицей опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

филе – 1 шт.

сулугуни – 100 г

мука – 120 г

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала кабачок натереть.

2. Посолить и отставить, чтобы он пустил сок.

3. В это время нарезать мелким кубком курицу.

4. Далее отжать сок из кабачка, добавить 2 яйца, 2 зубчика чеснока и зелень перемешать.

5. Добавить курицу, сыр сулугуни и муку.

6. Все хорошо вымешать.

7. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарить оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

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