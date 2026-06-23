Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут
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В сезон кабачков это блюдо становится одним из самых популярных на домашней кухне. Кабачковые оладьи с сыром получаются нежными, сытными и ароматными. Они готовятся очень быстро и не требуют сложных ингредиентов. Такой вариант подойдет для завтрака, обеда или легкого ужина. Рецепт позволяет приготовить вкусное блюдо всего за несколько минут.

Идея приготовления сытных домашних оладий из кабачков опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • кабачки – 700 г
  • соль – 1 ч.л. (для кабачков)
  • яйца – 2 шт
  • твёрдый сыр – 100 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • чёрный перец – 0,5 ч.л.
  • чеснок сушеный или свежий – 0,5 ч.л.
  • мука – 100-120 г
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

1. Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и оставьте примерно на 10 минут. За это время они пустят сок. После этого тщательно отожмите массу, чтобы удалить лишнюю жидкость – это важный шаг для правильной текстуры оладий.

2. К подготовленным кабачкам добавьте яйца, тёртый сыр, специи и муку.

Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

3. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Тесто должно быть густым и держаться на ложке. Если смесь слишком жидкая, можно добавить еще немного муки.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

5. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи.

6. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки.

Сытные кабачковые оладьи с сыром: готовятся 15 минут

7. Готовые кабачковые оладьи с сыром подавайте горячими.

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