Сытные кабачковые оладьи с сыром: можно очень вкусно приготовить на обед
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Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно быстро приготовить десятки простых блюд. Особенно удачным вариантом для обеда станут кабачковые оладьи с сыром – они получаются нежными внутри и румяными снаружи. Такое блюдо не требует дорогих продуктов и готовится менее чем за полчаса. Подавать оладьи можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к свежим овощам и соусам.
Идея приготовления сытных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- твёрдый сыр – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- лук репчатый – 1 небольшая шт.
- укроп и петрушка – по желанию
- мука – 4 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- растительное масло для жарки – по необходимости
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной терке. Посолите овощную массу и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился лишний сок.
2. Отжмите кабачки руками или с помощью марли. Это поможет сделать оладьи более плотными и не даст им разваливаться во время жарки.
3. Морковь натрите на мелкой терке. Сыр также натрите, а лук и чеснок мелко нарежьте. По желанию добавьте нарезанный укроп или петрушку.
4. В большой миске смешайте кабачки, морковь, сыр, лук, чеснок, зелень, яйца и муку. Добавьте соль, черный перец и паприку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте овощную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.
6. Жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
7. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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