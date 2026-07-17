Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно быстро приготовить десятки простых блюд. Особенно удачным вариантом для обеда станут кабачковые оладьи с сыром – они получаются нежными внутри и румяными снаружи. Такое блюдо не требует дорогих продуктов и готовится менее чем за полчаса. Подавать оладьи можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к свежим овощам и соусам.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

морковь – 1 шт.

твёрдый сыр – 100 г

чеснок – 1 зубчик

лук репчатый – 1 небольшая шт.

укроп и петрушка – по желанию

мука – 4 ст.л.

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

растительное масло для жарки – по необходимости

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной терке. Посолите овощную массу и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился лишний сок.

2. Отжмите кабачки руками или с помощью марли. Это поможет сделать оладьи более плотными и не даст им разваливаться во время жарки.

3. Морковь натрите на мелкой терке. Сыр также натрите, а лук и чеснок мелко нарежьте. По желанию добавьте нарезанный укроп или петрушку.

4. В большой миске смешайте кабачки, морковь, сыр, лук, чеснок, зелень, яйца и муку. Добавьте соль, черный перец и паприку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте овощную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.

6. Жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

7. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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