Кабачки можно приготовить не только в качестве гарнира или лёгкой закуски. Из них получаются оригинальные и сытные блюда для всей семьи. Один из таких вариантов – кабачковые сэндвичи с курицей и сыром, которые сочетают в себе нежную начинку, хрустящую корочку и простые ингредиенты.

Идея приготовления вкусных кабачковых сэндвичей опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

куриный фарш – 350 г

твёрдый сыр – 150 г

специи – по вкусу

Для панировки:

яйца – 3 шт.

мука – 1 ст.л.

панировочные сухари – необходимое количество

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

растительное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. Кабачки нужно хорошо вымыть и нарезать кружочками средней толщины. Кружочки слегка посолить и оставить примерно на 10 минут, чтобы они пустили лишнюю влагу.

2. После этого кабачки следует промокнуть бумажными салфетками.

3. Для начинки нужно смешать куриный фарш с натертым твердым сыром.

4. Добавить соль, перец и любимые специи, после чего хорошо перемешать массу до однородности.

5. На один ломтик кабачка выложить немного куриной начинки, сверху накрыть вторым ломтиком. Таким образом сформировать все кабачковые сэндвичи.

6. Для панировки яйца нужно взбить с мукой до однородной консистенции. Каждый кабачковый сэндвич сначала окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях.

7. Противень застелить пергаментом и слегка смазать маслом. Выложить подготовленные кабачковые сэндвичи, сверху также слегка сбрызнуть их маслом.

8. Запекать блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут. По желанию через 15 минут приготовления сэндвичи можно перевернуть, чтобы корочка была равномерно румяной с обеих сторон.

9. Готовые кабачковые сэндвичи с курицей и сыром получаются с хрустящей панировкой снаружи, нежной овощной основой и сочной начинкой внутри.

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