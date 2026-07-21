Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
264
Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде
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Когда хочется приготовить что-нибудь сытное и домашнее, картофельные пирожки с курицей и сыром станут отличным выбором. Они получаются нежными внутри, с ароматной начинкой и румяной корочкой снаружи. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такое блюдо можно подать на обед, ужин или взять с собой в качестве сытного перекуса.

Идея приготовления сытных картофельных пирожков с мясом и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • куриный фарш из филе – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • твёрдый сыр – 200 г
  • мука – 2 ст.л.
  • куриные яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 15 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец и любимые специи – по вкусу
  • растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

1. Отварите картофель до готовности и приготовьте из него пюре. Дайте ему полностью остыть.

2. Добавьте в остывшее картофельное пюре яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

3. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до мягкости.

4. Добавьте к луку куриный фарш, перемешайте и готовьте несколько минут.

5. Помидор очистите от кожицы, натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте его вместе с томатной пастой к фаршу.

6. Посолите начинку, приправьте специями и тушите до полной готовности мяса.

Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте его с охлаждённой начинкой.

8. Слегка смочите руки водой и сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки. В центр каждой выложите начинку и сформируйте пирожки.

9. Разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла, и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде

10. Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.

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