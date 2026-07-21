Сытные картофельные пирожки с курицей и сыром: простой рецепт на сковороде
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Когда хочется приготовить что-нибудь сытное и домашнее, картофельные пирожки с курицей и сыром станут отличным выбором. Они получаются нежными внутри, с ароматной начинкой и румяной корочкой снаружи. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такое блюдо можно подать на обед, ужин или взять с собой в качестве сытного перекуса.
Идея приготовления сытных картофельных пирожков с мясом и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- куриный фарш из филе – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст.л.
- твёрдый сыр – 200 г
- мука – 2 ст.л.
- куриные яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 15 г
- соль – по вкусу
- черный перец и любимые специи – по вкусу
- растительное масло – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
1. Отварите картофель до готовности и приготовьте из него пюре. Дайте ему полностью остыть.
2. Добавьте в остывшее картофельное пюре яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
3. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до мягкости.
4. Добавьте к луку куриный фарш, перемешайте и готовьте несколько минут.
5. Помидор очистите от кожицы, натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте его вместе с томатной пастой к фаршу.
6. Посолите начинку, приправьте специями и тушите до полной готовности мяса.
7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте его с охлаждённой начинкой.
8. Слегка смочите руки водой и сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки. В центр каждой выложите начинку и сформируйте пирожки.
9. Разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла, и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
10. Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.
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