Когда хочется приготовить что-нибудь сытное и домашнее, картофельные пирожки с курицей и сыром станут отличным выбором. Они получаются нежными внутри, с ароматной начинкой и румяной корочкой снаружи. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такое блюдо можно подать на обед, ужин или взять с собой в качестве сытного перекуса.

Идея приготовления сытных картофельных пирожков с мясом и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

куриный фарш из филе – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

помидор – 1 шт.

томатная паста – 1 ст.л.

твёрдый сыр – 200 г

мука – 2 ст.л.

куриные яйца – 2 шт.

сливочное масло – 15 г

соль – по вкусу

черный перец и любимые специи – по вкусу

растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности и приготовьте из него пюре. Дайте ему полностью остыть.

2. Добавьте в остывшее картофельное пюре яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

3. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до мягкости.

4. Добавьте к луку куриный фарш, перемешайте и готовьте несколько минут.

5. Помидор очистите от кожицы, натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте его вместе с томатной пастой к фаршу.

6. Посолите начинку, приправьте специями и тушите до полной готовности мяса.

7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте его с охлаждённой начинкой.

8. Слегка смочите руки водой и сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки. В центр каждой выложите начинку и сформируйте пирожки.

9. Разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла, и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

10. Подавайте горячими со сметаной, свежими овощами или любимым соусом.

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