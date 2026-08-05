Картофельные зразы – это блюдо, которое прекрасно подходит для домашнего ужина. Нежная картофельная основа и вкусная начинка делают их сытными и ароматными. Приготовить такие зразы можно с мясом, печенью или сыром с зеленью, выбрав вариант по своему вкусу.

Идея приготовления сытных картофельных зраз опубликована на странице sad i smak в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5 средних штук

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

соль – щепотка

Для начинки:

отварное мясо – с обжаренным луком

отварная печень – с обжаренным луком

творог – с зеленью

Способ приготовления:

1. Сначала картофель нужно хорошо вымыть и отварить в мундире до готовности. Когда он немного остынет, очистить от кожуры и измельчить. Лучше всего пропустить картофель через мелкую решетку мясорубки или натереть на самой мелкой терке – так масса получится однородной и без комочков.

2. К картофелю добавить яйцо, соль и муку. Если используется старый картофель, можно добавить цельное яйцо, а для молодого лучше взять только желток, чтобы тесто не стало слишком жидким. Всё хорошо перемешать до получения мягкой массы, которая не сильно прилипает к рукам.

3. Готовое картофельное тесто накрыть и поставить в холодильник примерно на 20-30 минут. После охлаждения с ним будет легче работать.

4. Затем из картофельной массы сформировать небольшие лепешки, выложить внутрь начинку и аккуратно защепнуть края, придавая зразам нужную форму. Подготовленные изделия обжарить на разогретой сковороде до появления золотистой корочки с обеих сторон.

5. Готовые картофельные зразы можно подавать горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью. Такое блюдо станет вкусным и сытным вариантом для семейного ужина.

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