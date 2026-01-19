Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
36
Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

Вместо привычных отбивных из куриного филе можно приготовить сытные конвертики. Внутрь положите ветчину, сыр, а затем просто все обжарьте в панировке. Можно есть в самостоятельном виде или подавать с салатом.

Идея приготовления сытных куриных конвертиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • соль, перец
  • ветчина
  • сыр
  • яйца
  • мука
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

1. Филе разрезать вдоль на 2 пластины, каждую из них хорошо отбить с обеих сторон.

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

2. Посыпать солью, перцем, дать постоять минут 10-15.

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

3. На половинку филе выложить ветчину и сыр, сложить навпвл.

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

4. Обвалять конвертик сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью, далее в панировочных сухарях.

Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты

5. Жарить на достаточном количестве масла с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты