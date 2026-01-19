Вместо привычных отбивных из куриного филе можно приготовить сытные конвертики. Внутрь положите ветчину, сыр, а затем просто все обжарьте в панировке. Можно есть в самостоятельном виде или подавать с салатом.

Идея приготовления сытных куриных конвертиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

соль, перец

ветчина

сыр

яйца

мука

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль на 2 пластины, каждую из них хорошо отбить с обеих сторон.

2. Посыпать солью, перцем, дать постоять минут 10-15.

3. На половинку филе выложить ветчину и сыр, сложить навпвл.

4. Обвалять конвертик сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью, далее в панировочных сухарях.

5. Жарить на достаточном количестве масла с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

