Сытные куриные конвертики с ветчиной и сыром: готовятся за считанные минуты
Вместо привычных отбивных из куриного филе можно приготовить сытные конвертики. Внутрь положите ветчину, сыр, а затем просто все обжарьте в панировке. Можно есть в самостоятельном виде или подавать с салатом.
Идея приготовления сытных куриных конвертиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- соль, перец
- ветчина
- сыр
- яйца
- мука
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль на 2 пластины, каждую из них хорошо отбить с обеих сторон.
2. Посыпать солью, перцем, дать постоять минут 10-15.
3. На половинку филе выложить ветчину и сыр, сложить навпвл.
4. Обвалять конвертик сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью, далее в панировочных сухарях.
5. Жарить на достаточном количестве масла с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
