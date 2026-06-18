Ленивые голубцы уже давно стали одним из самых популярных домашних блюд, ведь они сочетают в себе привычный вкус классических голубцов с более простым способом приготовления. Для сочного результата лучше всего использовать говяжий фарш, который хорошо сочетается с капустой, рисом и насыщенным соусом.

Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на обед опубликована на странице фудблогерши zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г

белокочанная капуста – 500 г

рис сырой – 100 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 100 г

томатная паста – 1,5 ст.л.

вода – 300 мл

мука – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности и оставьте остывать.

2. Капусту мелко нашинковать. Лук нарезать небольшими кубиками, а морковь натереть на терке.

3. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, после чего добавьте капусту. Тушите овощи до готовности и легкого размягчения.

4. В большой миске смешайте говяжий фарш, рис, тушеную капусту с овощами, соль, перец, паприку, сухой чеснок и итальянские травы. Хорошо перемешайте до однородной массы.

5. Сформируйте продолговатые или круглые голубцы одинакового размера.

7. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку, сахар, немного соли и воду. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

8. Выложите сформированные голубцы в форму для запекания и залейте приготовленным соусом.

9. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут.

10. Готовые "ленивые" голубцы подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

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