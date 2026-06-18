Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
150
Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными
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Ленивые голубцы уже давно стали одним из самых популярных домашних блюд, ведь они сочетают в себе привычный вкус классических голубцов с более простым способом приготовления. Для сочного результата лучше всего использовать говяжий фарш, который хорошо сочетается с капустой, рисом и насыщенным соусом.

Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на обед опубликована на странице фудблогерши zefirka recipes в Instagram.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 500 г
  • белокочанная капуста – 500 г
  • рис сырой – 100 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сметана – 100 г
  • томатная паста – 1,5 ст.л.
  • вода – 300 мл
  • мука – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • зелень – для подачи

Способ приготовления:

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

1. Отварите рис до полуготовности и оставьте остывать.

2. Капусту мелко нашинковать. Лук нарезать небольшими кубиками, а морковь натереть на терке.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

3. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, после чего добавьте капусту. Тушите овощи до готовности и легкого размягчения.

4. В большой миске смешайте говяжий фарш, рис, тушеную капусту с овощами, соль, перец, паприку, сухой чеснок и итальянские травы. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

5. Сформируйте продолговатые или круглые голубцы одинакового размера.

7. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку, сахар, немного соли и воду. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

8. Выложите сформированные голубцы в форму для запекания и залейте приготовленным соусом.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

9. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут.

10. Готовые "ленивые" голубцы подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Сытные ленивые голубцы на обед: из какого фарша их приготовить, чтобы они получились сочными

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