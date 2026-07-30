Ленивые голубцы – одно из самых простых блюд для семейного ужина, которое не требует много времени на приготовление. Достаточно просто смешать все ингредиенты, сформировать голубцы и запечь в духовке. Благодаря томатной заливке голубцы получаются сочными, нежными и очень ароматными. Такой рецепт станет отличным вариантом для тех, кто любит домашнюю кухню без лишних хлопот.

Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на ужин опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

фарш (свиной, куриный или смешанный) – 600 г

рис – 1 стакан

вода для варки риса – 2 неполных стакана

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

молодая капуста – половина небольшого кочана

томатное пюре – 130 г

вода для заливки – 200 мл

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала промойте рис и отварите его до полуготовности. Это позволит ему равномерно приготовиться во время запекания.

2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла в течение 2–3 минут. Затем добавьте натертую морковь и готовьте овощи ещё несколько минут до мягкости.

3. Капусту тонко нашинковать. Если она молодая, её можно сразу добавлять в фарш. Если капуста более плотная, залейте её кипятком на 10 минут или немного потушите вместе с обжаркой.

4. В большой миске смешайте фарш, рис, обжаренные овощи, капусту, соль и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности и сформируйте "ленивые" голубцы овальной формы.

5. Выложите заготовки в форму для запекания. Для заливки смешайте томатное пюре с водой, добавьте соль и специи. Залейте голубцы соусом так, чтобы он равномерно покрывал блюдо.

6. Запекайте "ленивые" голубцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут до полной готовности.

7. Блюдо лучше всего подавать горячим со сметаной и свежей зеленью. Такие ленивые голубцы получаются нежными, сочными и прекрасно подходят для простого домашнего ужина.

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