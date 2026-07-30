Сытные «ленивые» голубцы на ужин: готовятся очень просто
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Ленивые голубцы – одно из самых простых блюд для семейного ужина, которое не требует много времени на приготовление. Достаточно просто смешать все ингредиенты, сформировать голубцы и запечь в духовке. Благодаря томатной заливке голубцы получаются сочными, нежными и очень ароматными. Такой рецепт станет отличным вариантом для тех, кто любит домашнюю кухню без лишних хлопот.
Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на ужин опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш (свиной, куриный или смешанный) – 600 г
- рис – 1 стакан
- вода для варки риса – 2 неполных стакана
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- молодая капуста – половина небольшого кочана
- томатное пюре – 130 г
- вода для заливки – 200 мл
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- паприка – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала промойте рис и отварите его до полуготовности. Это позволит ему равномерно приготовиться во время запекания.
2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла в течение 2–3 минут. Затем добавьте натертую морковь и готовьте овощи ещё несколько минут до мягкости.
3. Капусту тонко нашинковать. Если она молодая, её можно сразу добавлять в фарш. Если капуста более плотная, залейте её кипятком на 10 минут или немного потушите вместе с обжаркой.
4. В большой миске смешайте фарш, рис, обжаренные овощи, капусту, соль и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности и сформируйте "ленивые" голубцы овальной формы.
5. Выложите заготовки в форму для запекания. Для заливки смешайте томатное пюре с водой, добавьте соль и специи. Залейте голубцы соусом так, чтобы он равномерно покрывал блюдо.
6. Запекайте "ленивые" голубцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут до полной готовности.
7. Блюдо лучше всего подавать горячим со сметаной и свежей зеленью. Такие ленивые голубцы получаются нежными, сочными и прекрасно подходят для простого домашнего ужина.
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