Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед
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Летом из кабачков легко приготовить полноценное сытное блюдо для всей семьи. Один из самых удачных вариантов – запеченные лодочки с нежной начинкой и сырной корочкой. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и очень аппетитным.
Идея приготовления сытных "лодочек" из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- куриный фарш – 100 г
- лук – 1 небольшая шт.
- мякоть кабачка – из 1 кабачка
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- крем-сыр – 50 г
- твёрдый сыр – 70-100 г
- оливковое масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите мякоть, сформировав лодочки.
2. Мякоть кабачка мелко нарежьте. Также нарежьте лук и помидор, чеснок измельчите.
3. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте лук до прозрачности.
4. Добавьте куриный фарш и, постоянно помешивая, разминайте его лопаткой, чтобы не оставалось крупных кусочков.
5. Выложите в сковороду мякоть кабачка, помидор, чеснок, соль, черный перец, копченую паприку и итальянские травы. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими.
6. Снимите начинку с огня, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Наполните кабачковые лодочки приготовленной начинкой.
7. Посыпьте сверху тёртым твёрдым сыром.
8. Выложите лодочки в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр сверху не подрумянится.
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