Летом из кабачков легко приготовить полноценное сытное блюдо для всей семьи. Один из самых удачных вариантов – запеченные лодочки с нежной начинкой и сырной корочкой. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и очень аппетитным.

Идея приготовления сытных "лодочек" из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

куриный фарш – 100 г

лук – 1 небольшая шт.

мякоть кабачка – из 1 кабачка

помидор – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

крем-сыр – 50 г

твёрдый сыр – 70-100 г

оливковое масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите мякоть, сформировав лодочки.

2. Мякоть кабачка мелко нарежьте. Также нарежьте лук и помидор, чеснок измельчите.

3. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте лук до прозрачности.

4. Добавьте куриный фарш и, постоянно помешивая, разминайте его лопаткой, чтобы не оставалось крупных кусочков.

5. Выложите в сковороду мякоть кабачка, помидор, чеснок, соль, черный перец, копченую паприку и итальянские травы. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими.

6. Снимите начинку с огня, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Наполните кабачковые лодочки приготовленной начинкой.

7. Посыпьте сверху тёртым твёрдым сыром.

8. Выложите лодочки в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр сверху не подрумянится.

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