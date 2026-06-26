Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед
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Летом из кабачков легко приготовить полноценное сытное блюдо для всей семьи. Один из самых удачных вариантов – запеченные лодочки с нежной начинкой и сырной корочкой. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и очень аппетитным.

Идея приготовления сытных "лодочек" из кабачка на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • куриный фарш – 100 г
  • лук – 1 небольшая шт.
  • мякоть кабачка – из 1 кабачка
  • помидор – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • крем-сыр – 50 г
  • твёрдый сыр – 70-100 г
  • оливковое масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

1. Кабачок хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите мякоть, сформировав лодочки.

2. Мякоть кабачка мелко нарежьте. Также нарежьте лук и помидор, чеснок измельчите.

3. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте лук до прозрачности.

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

4. Добавьте куриный фарш и, постоянно помешивая, разминайте его лопаткой, чтобы не оставалось крупных кусочков.

5. Выложите в сковороду мякоть кабачка, помидор, чеснок, соль, черный перец, копченую паприку и итальянские травы. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими.

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

6. Снимите начинку с огня, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Наполните кабачковые лодочки приготовленной начинкой.

7. Посыпьте сверху тёртым твёрдым сыром.

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

8. Выложите лодочки в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр сверху не подрумянится.

Сытные лодочки из кабачков с начинкой: можно приготовить на обед

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