Сытные маффины с курицей и сыром: готовятся за 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
327
Маффины с курицей и сыром – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Такие изделия элементарные в приготовлении, поэтому вы справитесь с ними за считанные минуты.

Идея приготовления соленых маффинов без муки опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • копченое филе – 400 г
  • сыр – 150 г
  • зелень
  • соль/перец/паприка

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на кубики и зелень.

2. Натереть сыр.

3. Добавить яйца и соль.

4. Все перемешать.

5 Разложить по формочкам и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

