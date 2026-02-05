Маффины с курицей и сыром – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Такие изделия элементарные в приготовлении, поэтому вы справитесь с ними за считанные минуты.

Идея приготовления соленых маффинов без муки опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

копченое филе – 400 г

сыр – 150 г

зелень

соль/перец/паприка

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на кубики и зелень.

2. Натереть сыр.

3. Добавить яйца и соль.

4. Все перемешать.

5 Разложить по формочкам и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

