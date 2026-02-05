Все рецепты
Сытные маффины с курицей и сыром: готовятся за 15 минут
Маффины с курицей и сыром – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Такие изделия элементарные в приготовлении, поэтому вы справитесь с ними за считанные минуты.
Идея приготовления соленых маффинов без муки опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- копченое филе – 400 г
- сыр – 150 г
- зелень
- соль/перец/паприка
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на кубики и зелень.
2. Натереть сыр.
3. Добавить яйца и соль.
4. Все перемешать.
5 Разложить по формочкам и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
