Сытные мясные гнездышки с грибной начинкой: лучше, чем обычные котлеты
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Мясной фарш можно приготовить не только в виде обычных котлет. Если добавить внутрь грибную начинку, а сверху положить сыр, получится блюдо, совершенно отличающееся по внешнему виду и вкусу. Такие мясные гнезда легко приготовить, а большую часть времени они просто запекаются в духовке.
Идея приготовления сочных мясных гнезд опубликована на странице kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- грибы – 250-300 г
- лук – 1 шт.
- твёрдый сыр – 100-150 г
- майонез – 1-2 ст.л.
- любимые специи – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала фарш нужно смешать с яйцом, добавить соль и специи. Массу хорошо перемешать и немного отбить, чтобы она стала однородной и лучше держала форму во время приготовления.
2. После этого фарш нужно разделить на порции примерно по 100 г и сформировать шарики. В центре каждой заготовки ложкой или стаканом сделать углубление. Таким образом образуются мясные гнезда, в которые можно будет положить начинку.
3. Для начинки грибы и лук нужно мелко нарезать. Выложить их на сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до готовности. В конце добавить соль и черный перец.
4. Грибную начинку выложить в углубления каждой мясной заготовки. Поставить гнезда в разогретую духовку и запекать примерно 30 минут.
5. Тем временем нужно приготовить сырную смесь. Твёрдый сыр натереть на тёрке и смешать с майонезом. По желанию можно использовать только сыр, но небольшое количество майонеза делает верхний слой более сочным.
6. Через 30 минут достать мясные гнезда из духовки и распределить сырную смесь поверх грибной начинки. Вернуть форму в духовку ещё на 15-20 минут. Запекать до появления румяной сырной корочки.
7. Если в рецепте используется куриный фарш, за готовностью мяса нужно следить внимательнее, так как время приготовления может сократиться. Готовые мясные гнезда лучше всего подавать горячими, когда сыр остается мягким и хорошо сочетается с грибной начинкой.
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