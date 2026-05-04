Сытные оладьи с ветчиной и сыром: готовятся 15 минут
Сытные оладьи с ветчиной и сыром – это быстрый вариант для завтрака или перекуса. Они готовятся из простых продуктов, которые легко найти дома. Блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи. На приготовление требуется минимум времени. Попробуйте сделать – это удобно и очень вкусно.
Идея приготовления элементарных оладий с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- ветчина – 150 г
- помидор – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- кефир – 400 мл.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 280-300 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Возьмите глубокую миску, добавьте яйцо, кефир и соль.
2. Хорошо перемешайте, после чего всыпьте муку и разрыхлитель.
3. Замешайте густое однородное тесто без комочков.
4. Нарежьте ветчину и помидор небольшими кубиками. Зелень измельчите, сыр натрите на терке. Добавьте все подготовленные ингредиенты к тесту и тщательно перемешайте.
5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.
6. Жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
7. Подавайте горячими. Оладьи получаются сытными, ароматными и хорошо сочетаются как самостоятельное блюдо или с соусом.
