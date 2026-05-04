Сытные оладьи с ветчиной и сыром – это быстрый вариант для завтрака или перекуса. Они готовятся из простых продуктов, которые легко найти дома. Блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи. На приготовление требуется минимум времени. Попробуйте сделать – это удобно и очень вкусно.

Идея приготовления элементарных оладий с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

ветчина – 150 г

помидор – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

яйцо – 1 шт.

кефир – 400 мл.

сметана – 2 ст.л.

мука – 280-300 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Возьмите глубокую миску, добавьте яйцо, кефир и соль.

2. Хорошо перемешайте, после чего всыпьте муку и разрыхлитель.

3. Замешайте густое однородное тесто без комочков.

4. Нарежьте ветчину и помидор небольшими кубиками. Зелень измельчите, сыр натрите на терке. Добавьте все подготовленные ингредиенты к тесту и тщательно перемешайте.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.

6. Жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

7. Подавайте горячими. Оладьи получаются сытными, ароматными и хорошо сочетаются как самостоятельное блюдо или с соусом.

