Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и одновременно сытное – эти пирожки с яйцами и сыром станут отличным выбором. Они готовятся без дрожжей и сложного теста, а на вкус как домашняя выпечка. Идеально подходят для завтрака, перекуса или легкого ужина. Блюдо получается нежным, ароматным и очень простым в приготовлении.

Идея приготовления элементрных пирожков с творогом и яйцами опубликована на странице фудблогера alina doroshenko в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 100 г

сулугуни (или другой твердый сыр) – 100 г, натертый

вареные яйца – 3 шт., натертые

сырое яйцо – 1 шт.

зелень (петрушка, укроп или лук) – горстка, мелко нарезанная

мука – 6 ст.л.

соль – по вкусу

щепотка черного перца или специи – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог, натертый сулугуни, вареные яйца и зелень.

2. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте сырое яйцо, посолите и постепенно всыпайте муку.

4. Замесите мягкое, эластичное тесто – оно должно держать форму, но оставаться нежным.

5. Смоченными руками сформируйте небольшие пирожки или котлетки.

6. Обжарьте их на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.

7. По желанию пирожки можно запечь в духовке при температуре 180°C около 15 минут.

