Сытные пирожки с яйцами и сыром: делимся элементарным рецептом
Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и одновременно сытное – эти пирожки с яйцами и сыром станут отличным выбором. Они готовятся без дрожжей и сложного теста, а на вкус как домашняя выпечка. Идеально подходят для завтрака, перекуса или легкого ужина. Блюдо получается нежным, ароматным и очень простым в приготовлении.
Идея приготовления элементрных пирожков с творогом и яйцами опубликована на странице фудблогера alina doroshenko в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 100 г
- сулугуни (или другой твердый сыр) – 100 г, натертый
- вареные яйца – 3 шт., натертые
- сырое яйцо – 1 шт.
- зелень (петрушка, укроп или лук) – горстка, мелко нарезанная
- мука – 6 ст.л.
- соль – по вкусу
- щепотка черного перца или специи – по желанию
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, натертый сулугуни, вареные яйца и зелень.
2. Хорошо перемешайте.
3. Добавьте сырое яйцо, посолите и постепенно всыпайте муку.
4. Замесите мягкое, эластичное тесто – оно должно держать форму, но оставаться нежным.
5. Смоченными руками сформируйте небольшие пирожки или котлетки.
6. Обжарьте их на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.
7. По желанию пирожки можно запечь в духовке при температуре 180°C около 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: