Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно
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Рулетики из баклажанов уже давно стали одним из самых популярных летних блюд. Их можно подать в качестве горячего ужина или эффектной закуски к праздничному столу. Особый вкус этому блюду придают нежная творожная начинка и ароматный томатный соус, в котором рулетики запекаются до румяной корочки. Такой рецепт прост в приготовлении, но результат всегда получается очень удачным.
Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- кисломолочный сыр (в брикете) или рикотта – 180 г
- фета – 100 г
- пармезан – 40 г для начинки + дополнительно для посыпки
- сладкий перец – 1/2 шт.
- чеснок – 1 зубчик для начинки
- оливковое масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- итальянские травы или другие любимые специи – по вкусу
Для соуса:
- томатная паста – 400 г (или 300 г помидоров и 100 г томатного соуса)
- чеснок – 2 зубчика
- сахар – 1 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- орегано – 1 ч.л.
- сушеный базилик – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посыпьте их солью и оставьте примерно на 15 минут. Затем промойте под водой, чтобы убрать лишнюю горечь, и хорошо просушите.
2. Для начинки смешайте творог или рикотту, фету, натертый пармезан, мелко нарезанный сладкий перец, измельченный зубчик чеснока и специи. Перемешайте массу до однородности.
3. Обжарьте ломтики баклажанов на небольшом количестве оливкового масла с обеих сторон до мягкости. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
4. На край каждого кусочка баклажана положите немного сырной начинки и аккуратно сверните рулетиком.
5. Для соуса разогрейте оливковое масло, быстро обжарьте измельчённый чеснок, после чего добавьте перетертые помидоры. Добавьте орегано, сушёный базилик, сахар, соль и перец.
6. Тушите соус 5-7 минут, чтобы он стал более насыщенным.
7. Вылейте томатный соус в форму для запекания. Сверху плотно выложите подготовленные рулетики.
9. Посыпьте блюдо тертым пармезаном и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
10. Запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не приобретет золотистый цвет.
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