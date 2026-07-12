Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
333
Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно
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Рулетики из баклажанов уже давно стали одним из самых популярных летних блюд. Их можно подать в качестве горячего ужина или эффектной закуски к праздничному столу. Особый вкус этому блюду придают нежная творожная начинка и ароматный томатный соус, в котором рулетики запекаются до румяной корочки. Такой рецепт прост в приготовлении, но результат всегда получается очень удачным.

Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • кисломолочный сыр (в брикете) или рикотта – 180 г
  • фета – 100 г
  • пармезан – 40 г для начинки + дополнительно для посыпки
  • сладкий перец – 1/2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик для начинки
  • оливковое масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • итальянские травы или другие любимые специи – по вкусу

Для соуса:

  • томатная паста – 400 г (или 300 г помидоров и 100 г томатного соуса)
  • чеснок – 2 зубчика
  • сахар – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • орегано – 1 ч.л.
  • сушеный базилик – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

1. Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посыпьте их солью и оставьте примерно на 15 минут. Затем промойте под водой, чтобы убрать лишнюю горечь, и хорошо просушите.

2. Для начинки смешайте творог или рикотту, фету, натертый пармезан, мелко нарезанный сладкий перец, измельченный зубчик чеснока и специи. Перемешайте массу до однородности.

3. Обжарьте ломтики баклажанов на небольшом количестве оливкового масла с обеих сторон до мягкости. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

4. На край каждого кусочка баклажана положите немного сырной начинки и аккуратно сверните рулетиком.

5. Для соуса разогрейте оливковое масло, быстро обжарьте измельчённый чеснок, после чего добавьте перетертые помидоры. Добавьте орегано, сушёный базилик, сахар, соль и перец.

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

6. Тушите соус 5-7 минут, чтобы он стал более насыщенным.

7. Вылейте томатный соус в форму для запекания. Сверху плотно выложите подготовленные рулетики.

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

9. Посыпьте блюдо тертым пармезаном и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

10. Запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не приобретет золотистый цвет.

Сытные рулетики из баклажанов в духовке: получится очень вкусно

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