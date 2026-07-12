Рулетики из баклажанов уже давно стали одним из самых популярных летних блюд. Их можно подать в качестве горячего ужина или эффектной закуски к праздничному столу. Особый вкус этому блюду придают нежная творожная начинка и ароматный томатный соус, в котором рулетики запекаются до румяной корочки. Такой рецепт прост в приготовлении, но результат всегда получается очень удачным.

Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

кисломолочный сыр (в брикете) или рикотта – 180 г

фета – 100 г

пармезан – 40 г для начинки + дополнительно для посыпки

сладкий перец – 1/2 шт.

чеснок – 1 зубчик для начинки

оливковое масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

итальянские травы или другие любимые специи – по вкусу

Для соуса:

томатная паста – 400 г (или 300 г помидоров и 100 г томатного соуса)

чеснок – 2 зубчика

сахар – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

орегано – 1 ч.л.

сушеный базилик – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посыпьте их солью и оставьте примерно на 15 минут. Затем промойте под водой, чтобы убрать лишнюю горечь, и хорошо просушите.

2. Для начинки смешайте творог или рикотту, фету, натертый пармезан, мелко нарезанный сладкий перец, измельченный зубчик чеснока и специи. Перемешайте массу до однородности.

3. Обжарьте ломтики баклажанов на небольшом количестве оливкового масла с обеих сторон до мягкости. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

4. На край каждого кусочка баклажана положите немного сырной начинки и аккуратно сверните рулетиком.

5. Для соуса разогрейте оливковое масло, быстро обжарьте измельчённый чеснок, после чего добавьте перетертые помидоры. Добавьте орегано, сушёный базилик, сахар, соль и перец.

6. Тушите соус 5-7 минут, чтобы он стал более насыщенным.

7. Вылейте томатный соус в форму для запекания. Сверху плотно выложите подготовленные рулетики.

9. Посыпьте блюдо тертым пармезаном и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

10. Запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не приобретет золотистый цвет.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: