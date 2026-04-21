Сытные стейки из капусты для обеда: получится очень вкусно
Стейки из капусты – простое и сытное блюдо для обеда или ужина. Готовится оно из доступных ингредиентов и не требует много времени. Капуста получается нежной, а начинка – сочной и ароматной. Такой вариант хорошо подходит для ежедневного меню. К тому же блюдо легко адаптировать под собственные предпочтения.
Идея приготовления сытных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 кочан
- Фарш (куриный и свиной) – 400 г
- лук – 1 шт.
- твердый сыр – 150-200 г
- помидоры – 2 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- зелень – по вкусу
Ингредиенты для маринада:
- масло – 50 мл.
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- майонез – по вкусу
- сметана – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте капусту. Кочан нарежьте на стейки толщиной примерно 2 сантиметра, чтобы они хорошо держали форму во время запекания.
2. Отдельно приготовьте маринад. Смешайте масло с солью, паприкой, сухим чесноком и черным перцем. Полученной смесью тщательно смажьте каждый капустный стейк.
3. Фарш переложите в миску, добавьте натертый лук, соль, перец, специи и зелень. Хорошо перемешайте до однородности.
4. Выложите капустные стейки на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределите подготовленный фарш. Далее выложите нарезанные кружочками помидоры.
5. Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок. Полученной смесью смажьте верх каждого стейка.
6. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. После этого достаньте противень, посыпьте стейки натертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут до образования румяной корочки.
7. Готовые стейки из капусты подавайте горячими. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для полноценного обеда или ужина.
