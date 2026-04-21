Стейки из капусты – простое и сытное блюдо для обеда или ужина. Готовится оно из доступных ингредиентов и не требует много времени. Капуста получается нежной, а начинка – сочной и ароматной. Такой вариант хорошо подходит для ежедневного меню. К тому же блюдо легко адаптировать под собственные предпочтения.

Идея приготовления сытных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 кочан

Фарш (куриный и свиной) – 400 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – 150-200 г

помидоры – 2 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по вкусу

Ингредиенты для маринада:

масло – 50 мл.

соль – по вкусу

паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

черный перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

майонез – по вкусу

сметана – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте капусту. Кочан нарежьте на стейки толщиной примерно 2 сантиметра, чтобы они хорошо держали форму во время запекания.

2. Отдельно приготовьте маринад. Смешайте масло с солью, паприкой, сухим чесноком и черным перцем. Полученной смесью тщательно смажьте каждый капустный стейк.

3. Фарш переложите в миску, добавьте натертый лук, соль, перец, специи и зелень. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Выложите капустные стейки на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределите подготовленный фарш. Далее выложите нарезанные кружочками помидоры.

5. Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок. Полученной смесью смажьте верх каждого стейка.

6. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. После этого достаньте противень, посыпьте стейки натертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут до образования румяной корочки.

7. Готовые стейки из капусты подавайте горячими. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для полноценного обеда или ужина.

