Когда хочется приготовить что-то сытное и необычное, стоит обратить внимание на блины без муки с мясной начинкой. Тесто из яиц и молока получается тонким и нежным, а сочный фарш с сыром делает блюдо особенно аппетитным. Такие блины легко приготовить для семейного обеда или ужина, используя доступные продукты. После запекания они становятся еще ароматнее и приобретают золотистую корочку.

Идея приготовления нежных блинов без муки с мясной начинкой опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 6 шт.

молоко – 6 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для начинки:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

твердый сыр – 160 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком.

2. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте венчиком до однородности.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и пожарьте тонкие блинчики из всей яичной смеси.

4. Для начинки пропустите лук и чеснок через мясорубку или измельчите блендером.

5. Смешайте их с фаршем, добавьте соль и перец и тщательно перемешайте.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке.

7. Каждый блин равномерно смажьте приготовленным фаршем, сверху посыпьте сыром и сверните плотным рулетом.

8. Выложите заготовки в форму для запекания или на противень, слегка смазанный маслом.

9. Сверху на рулеты также можно положить небольшие кусочки сливочного масла.

10. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока начинка полностью не пропечется, а верх не станет румяным.

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