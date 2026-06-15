Сытные тонкие блинчики, для которых не понадобится мука: добавьте сочную начинку из фарша и творога
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Когда хочется приготовить что-то сытное и необычное, стоит обратить внимание на блины без муки с мясной начинкой. Тесто из яиц и молока получается тонким и нежным, а сочный фарш с сыром делает блюдо особенно аппетитным. Такие блины легко приготовить для семейного обеда или ужина, используя доступные продукты. После запекания они становятся еще ароматнее и приобретают золотистую корочку.
Идея приготовления нежных блинов без муки с мясной начинкой опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 6 шт.
- молоко – 6 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Для начинки:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- твердый сыр – 160 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком.
2. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте венчиком до однородности.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и пожарьте тонкие блинчики из всей яичной смеси.
4. Для начинки пропустите лук и чеснок через мясорубку или измельчите блендером.
5. Смешайте их с фаршем, добавьте соль и перец и тщательно перемешайте.
6. Твердый сыр натрите на крупной терке.
7. Каждый блин равномерно смажьте приготовленным фаршем, сверху посыпьте сыром и сверните плотным рулетом.
8. Выложите заготовки в форму для запекания или на противень, слегка смазанный маслом.
9. Сверху на рулеты также можно положить небольшие кусочки сливочного масла.
10. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока начинка полностью не пропечется, а верх не станет румяным.
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