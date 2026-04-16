Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты
Из лаваша можно приготовить совершенно разнообразные закуски. Например, быстрые триктуники. Добавьте внутрь любимую начинку и просто обжарьте.
Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- творог кисломолочный
- колбаса молочная/шинка
- сыр твёрдый
- зеленый лук / любая зелень
- соль, яйцо, кунжут
Способ приготовления:
1. Творог размять ложкой, чтобы он был сыпучим.
2. Колбаску нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупную терку, лук нарезать мелко.
3. Все ингредиенты смешать, посолить и хорошо вымешать.
4. Лаваш нарезать на полоски.
5. На каждую полоску выложить начинку и свернуть в треугольник.
6. Каждый треугольник смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.
7. Можно запечь в аэрогриле или обжарить на сковородке.
8. Добавить любимый соус.
