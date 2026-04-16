Из лаваша можно приготовить совершенно разнообразные закуски. Например, быстрые триктуники. Добавьте внутрь любимую начинку и просто обжарьте.

Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

творог кисломолочный

колбаса молочная/шинка

сыр твёрдый

зеленый лук / любая зелень

соль, яйцо, кунжут

Способ приготовления:

1. Творог размять ложкой, чтобы он был сыпучим.

2. Колбаску нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупную терку, лук нарезать мелко.

3. Все ингредиенты смешать, посолить и хорошо вымешать.

4. Лаваш нарезать на полоски.

5. На каждую полоску выложить начинку и свернуть в треугольник.

6. Каждый треугольник смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

7. Можно запечь в аэрогриле или обжарить на сковородке.

8. Добавить любимый соус.

