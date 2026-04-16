Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

Из лаваша можно приготовить совершенно разнообразные закуски. Например, быстрые триктуники. Добавьте внутрь любимую начинку и просто обжарьте.

Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • лаваш
  • творог кисломолочный
  • колбаса молочная/шинка
  • сыр твёрдый
  • зеленый лук / любая зелень
  • соль, яйцо, кунжут

Способ приготовления:

Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

1. Творог размять ложкой, чтобы он был сыпучим.

Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

2. Колбаску нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупную терку, лук нарезать мелко.

3. Все ингредиенты смешать, посолить и хорошо вымешать.

Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

4. Лаваш нарезать на полоски.

5. На каждую полоску выложить начинку и свернуть в треугольник.

Сытные треугольники из лаваша с начинкой: готовятся за считанные минуты

6. Каждый треугольник смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

7. Можно запечь в аэрогриле или обжарить на сковородке.

8. Добавить любимый соус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты