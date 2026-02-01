Лаваш прекрасно сочетается с разнообразными начинками. За считанные минуты у вас получится приготовить вкусный и сытный перекус без заморочки. Заверните внутрь мясо, а также овощи – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе отварное – 1 шт.

перец сладкий красный – ½ шт.

перец сладкий желтый – ½ шт.

лук порей или репчатый – ½ шт.

шампиньоны – 150 г

сыр твердый – 100 г

лук зеленый – 1 пучок

кукуруза консервированная – 2–3 ст. л.

йогурт греческий – 3 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

соль – по вкусу

перец черный – по вкусу

чеснок сухой – по вкусу

лаваш армянский – 2 шт.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. На сковороде разогреть немного растительного масла.

2. Добавить нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, нарезанный соломкой.

3. Обжарить до мягкости, посолить и поперчить. Снимаем с огня и перекладываем в миску.

4. Добавить куриное филе, разделенное вилкой на волокна.

5. Всыпать натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу.

6. Заправить греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавить соль, перец и сухой чеснок.

7. Хорошо перемешать начинку.

8. Лаваш нарезать полосками, выложить начинку и свернуть рулетами.

9. Обжарить рулеты со всех сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.

