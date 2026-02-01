Сытные трубочки из лаваша с начинкой: готовятся максимум 15 минут
Лаваш прекрасно сочетается с разнообразными начинками. За считанные минуты у вас получится приготовить вкусный и сытный перекус без заморочки. Заверните внутрь мясо, а также овощи – получится очень вкусно.
Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе отварное – 1 шт.
- перец сладкий красный – ½ шт.
- перец сладкий желтый – ½ шт.
- лук порей или репчатый – ½ шт.
- шампиньоны – 150 г
- сыр твердый – 100 г
- лук зеленый – 1 пучок
- кукуруза консервированная – 2–3 ст. л.
- йогурт греческий – 3 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- перец черный – по вкусу
- чеснок сухой – по вкусу
- лаваш армянский – 2 шт.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. На сковороде разогреть немного растительного масла.
2. Добавить нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, нарезанный соломкой.
3. Обжарить до мягкости, посолить и поперчить. Снимаем с огня и перекладываем в миску.
4. Добавить куриное филе, разделенное вилкой на волокна.
5. Всыпать натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу.
6. Заправить греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавить соль, перец и сухой чеснок.
7. Хорошо перемешать начинку.
8. Лаваш нарезать полосками, выложить начинку и свернуть рулетами.
9. Обжарить рулеты со всех сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.
