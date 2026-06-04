Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное для перекуса, завтрака или легкого ужина, выручат хрустящие трубочки из лаваша. Для начинки понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Блюдо получается сытным, ароматным и аппетитным благодаря сочетанию сыра, яиц и специй. А главное преимущество рецепта – минимум времени на приготовление.

Идея приготовления трубочек из лаваша с сыром и яйцами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 150 г

сыр твердый – 150 г

яйца вареные – 2 шт.

греческий йогурт – 2-3 ст.л.

яичный желток – 1 шт.

кунжут – по вкусу

соль – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте начинку. Вареные яйца и твердый сыр натрите на мелкой или средней терке.

2. Переложите ингредиенты в миску, добавьте греческий йогурт, соль, сушеный чеснок и паприку. Тщательно перемешайте до однородной массы.

3. Лаваш нарежьте длинными полосками одинаковой ширины. На край каждой полоски выложите часть начинки.

4. Сверните лаваш в плотные трубочки, чтобы начинка равномерно распределилась внутри.

5. Выложите заготовки в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

6. Смажьте поверхность трубочек яичным желтком и по желанию присыпьте кунжутом. Это поможет получить красивую золотистую корочку после запекания.

7. Отправьте трубочки в разогретую духовку и запекайте примерно 10 минут, пока поверхность не станет румяной и хрустящей.

8. Подавайте блюдо горячим или теплым. Трубочки из лаваша с сыром и яйцами хорошо подходят как самостоятельная закуска, а также могут стать сытным дополнением к обеду или ужину. Простой состав, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают этот рецепт одним из самых удачных вариантов для ежедневного меню.

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