Когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное на ужин, на помощь приходят простые блюда из доступных продуктов. Рулетики из лаваша с колбасой и сыром готовятся буквально за считанные минуты, а получаются румяными, ароматными и очень вкусными. Такая закуска прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для перекуса в течение дня. Особенно ценным этот рецепт делает то, что для него не нужно замешивать тесто или тратить много времени на подготовку ингредиентов.

Идея приготовления сытных "улиток" из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

колбаса – 250 г

твёрдый сыр – 150 г

яйца – 3 шт.

майонез – 1 ст.л.

укроп – по вкусу

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр на крупной терке.

2. К подготовленным ингредиентам добавьте мелко нарезанный укроп и петрушку.

3. Добавьте немного соли и перца, добавьте майонез и тщательно перемешайте до получения однородной начинки.

4. Разверните лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите по нему творожно-колбасную массу. Плотно сверните лаваш в рулет.

5. Нарежьте рулет порционными кусочками одинаковой толщины.

6. В отдельной миске взбейте яйца вилкой до однородной консистенции.

7. Каждый кусочек лаваша окуните в яичную смесь так, чтобы она хорошо покрыла поверхность.

8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

9. Обжаривайте улиток с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

10. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления.

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