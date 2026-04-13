Закуски из красной рыбы всегда выглядят эффектно и добавляют праздничного настроения любому столу. В то же время их можно легко адаптировать и для ежедневного меню – быстро, вкусно и без лишних усилий. Один из таких вариантов – нежные рулетики с крем-сыром и зеленью. Они сочетают насыщенный вкус рыбы и деликатную сливочную текстуру начинки.

Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков на каждый день и для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба (слайсы) – 4 шт.

зеленый лук – 20 г

сушеная зелень – 1 ч.л.

сливочный крем-сыр – 3 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовить слайсы рыбы, слегка посолить и поперчить их по вкусу.

2. Приготовить начинку, смешав сливочный крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук, сушеную или свежую зелень, соль и перец до однородной массы.

3. Выложить начинку на каждый кусок рыбы, равномерно распределить ее по поверхности.

4. Подвернуть бока и свернуть рулетики, чтобы начинка оставалась внутри.

5. Выложить рулетики на противень или в форму для запекания.

6. Запекать при температуре 180°C около 15 минут (в духовке или мультипечи) до легкой румяности.

7. По желанию смазать готовые рулетики соусом унаги и посыпать кунжутом или оставить в классическом варианте.

