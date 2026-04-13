Сытные закусочные рулетики из красной рыбы: на каждый день и для праздничного стола
Закуски из красной рыбы всегда выглядят эффектно и добавляют праздничного настроения любому столу. В то же время их можно легко адаптировать и для ежедневного меню – быстро, вкусно и без лишних усилий. Один из таких вариантов – нежные рулетики с крем-сыром и зеленью. Они сочетают насыщенный вкус рыбы и деликатную сливочную текстуру начинки.
Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков на каждый день и для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- красная рыба (слайсы) – 4 шт.
- зеленый лук – 20 г
- сушеная зелень – 1 ч.л.
- сливочный крем-сыр – 3 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовить слайсы рыбы, слегка посолить и поперчить их по вкусу.
2. Приготовить начинку, смешав сливочный крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук, сушеную или свежую зелень, соль и перец до однородной массы.
3. Выложить начинку на каждый кусок рыбы, равномерно распределить ее по поверхности.
4. Подвернуть бока и свернуть рулетики, чтобы начинка оставалась внутри.
5. Выложить рулетики на противень или в форму для запекания.
6. Запекать при температуре 180°C около 15 минут (в духовке или мультипечи) до легкой румяности.
7. По желанию смазать готовые рулетики соусом унаги и посыпать кунжутом или оставить в классическом варианте.
