Сытные жареные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Сытные жареные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, одним из вариантов могут быть жареные пирожки, горячие бутерброды, а также блюда из лаваша.

Жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан (200 мл)
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л. 
  • Разрыхлитель – 1 ч.л. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Яйца вареные – 4 шт. 
  • Лук зеленый
  • Сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку и замесите тесто.

Тесто для блюда

2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавьте к тесту и хорошо все смешайте.

Сколько жарить пирожки

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Готовые пирожки

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