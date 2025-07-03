Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, одним из вариантов могут быть жареные пирожки, горячие бутерброды, а также блюда из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (200 мл)

Мука – 300 г

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Лук зеленый

Сыр твердый или моцарелла – 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку и замесите тесто.

2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавьте к тесту и хорошо все смешайте.

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

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