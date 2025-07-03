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Сытные жареные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, одним из вариантов могут быть жареные пирожки, горячие бутерброды, а также блюда из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (200 мл)
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Лук зеленый
- Сыр твердый или моцарелла – 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку и замесите тесто.
2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавьте к тесту и хорошо все смешайте.
3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
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