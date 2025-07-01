Зразы – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также обеда. Готовятся они очень просто, стоит всего лишь приготовить картофельное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш, капуста, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных зраз из картофельного теста, с начинкой из мясного фарша.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 150 г

творог кисломолочный – 200 г

сыр твердый – 200 г

соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

картофель вареный – 1.5 кг

мука – 150 г

яйца – 2 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук с фаршем, после добавьте творог, соль, специи и чеснок.

2. Тесто: разомните картофель, добавьте муку и яйца, хорошо перемешайте.

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

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