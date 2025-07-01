Сытные зразы для перекуса: с чем приготовить бюджетное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт зраз

Зразы – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также обеда. Готовятся они очень просто, стоит всего лишь приготовить картофельное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш, капуста, грибы.

Сытные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных зраз из картофельного теста, с начинкой из мясного фарша.

Ингредиенты: 

  • фарш – 500 г
  • лук – 150 г
  • творог кисломолочный – 200 г
  • сыр твердый – 200 г
  • соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

  • картофель вареный – 1.5 кг
  • мука – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук с фаршем, после добавьте творог, соль, специи и чеснок.

Начинка для блюда

2. Тесто: разомните картофель, добавьте муку и яйца, хорошо перемешайте.

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

Готовые зразы

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