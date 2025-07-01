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Сытные зразы для перекуса: с чем приготовить бюджетное блюдо
Зразы – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также обеда. Готовятся они очень просто, стоит всего лишь приготовить картофельное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш, капуста, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных зраз из картофельного теста, с начинкой из мясного фарша.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 150 г
- творог кисломолочный – 200 г
- сыр твердый – 200 г
- соль, перец, чеснок
Для картофельного теста:
- картофель вареный – 1.5 кг
- мука – 150 г
- яйца – 2 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук с фаршем, после добавьте творог, соль, специи и чеснок.
2. Тесто: разомните картофель, добавьте муку и яйца, хорошо перемешайте.
3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.
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