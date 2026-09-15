Сытный белковый салат с куриным филе и овощами: чем заправить
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Куриное филе и свежие овощи легко превратить в простой салат на обед или ужин. Чтобы блюдо получилось более интересным, в него добавляют тонкий яичный блин, нарезанный соломкой. А для заправки достаточно смешать сметану с небольшим количеством горчицы. В результате получается сочный салат с нежным куриным филе и свежими овощами.
Идея приготовления вкусного белкового салата опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- огурец – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- куриные яйца – 2 шт.
- сметана 15% – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нужно нарезать небольшими кусочками, приправить специями и приготовить на сухой разогретой сковороде до полной готовности. После этого мясо оставить немного остыть.
2. Яйца взбить с солью. Вылить смесь на сковороду и приготовить тонкий яичный блин. Его нужно остудить, а затем нарезать тонкой соломкой.
3. Огурец и болгарский перец также нарезать соломкой. Куриное филе нарезать примерно такими же кусочками, чтобы все ингредиенты равномерно смешались в салате.
4. Для заправки нужно смешать сметану с горчицей и небольшим количеством соли. По желанию можно добавить свежую зелень.
5. В большой миске смешать куриное филе, яичный блин, огурец и болгарский перец.
6. Добавить сметанно-горчичную заправку и хорошо перемешать. Готовый салат можно сразу подавать к столу.
7. Такой салат с курицей легко приготовить из простых продуктов. Яичный блинчик делает его более интересным, чем обычное сочетание курицы и овощей, а сметанно-горчичная заправка хорошо дополняет все ингредиенты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: