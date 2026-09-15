Сытный белковый салат с куриным филе и овощами: чем заправить

Куриное филе и свежие овощи легко превратить в простой салат на обед или ужин. Чтобы блюдо получилось более интересным, в него добавляют тонкий яичный блин, нарезанный соломкой. А для заправки достаточно смешать сметану с небольшим количеством горчицы. В результате получается сочный салат с нежным куриным филе и свежими овощами.

Идея приготовления вкусного белкового салата опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

огурец – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

куриные яйца – 2 шт.

сметана 15% – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно нарезать небольшими кусочками, приправить специями и приготовить на сухой разогретой сковороде до полной готовности. После этого мясо оставить немного остыть.

2. Яйца взбить с солью. Вылить смесь на сковороду и приготовить тонкий яичный блин. Его нужно остудить, а затем нарезать тонкой соломкой.

3. Огурец и болгарский перец также нарезать соломкой. Куриное филе нарезать примерно такими же кусочками, чтобы все ингредиенты равномерно смешались в салате.

4. Для заправки нужно смешать сметану с горчицей и небольшим количеством соли. По желанию можно добавить свежую зелень.

5. В большой миске смешать куриное филе, яичный блин, огурец и болгарский перец.

6. Добавить сметанно-горчичную заправку и хорошо перемешать. Готовый салат можно сразу подавать к столу.

7. Такой салат с курицей легко приготовить из простых продуктов. Яичный блинчик делает его более интересным, чем обычное сочетание курицы и овощей, а сметанно-горчичная заправка хорошо дополняет все ингредиенты.

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