Консервированная фасоль – не только вкусный, но и очень ценный продукт, который можно добавлять не только в борщ, но еще и в салаты. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами и мясом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с консервированной фасолью и майонезом – "Звездное небо".

Ингредиенты:

куриное филе (или ветчина)

2 больших свежих свежих или маринованных огурца

2 яйца

консервированная кукуруза или фасоль

сухарики

майонез или любая любимая заправка

Способ приготовления:

1. Нарезаем отварное филе или ветчину.

2. К ней добавляем нарезанных соломкой свежий или маринованный огурчик, консервированную кукурузу, 2 отваренный яйца.

3. Заправляем домашним майонезом, можно заменить на сметанный или йогуртовый соус. Можно добавить сухарики.

