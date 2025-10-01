Видео дня
Сытный и бюджетный салат "Звездное небо": делимся легким рецептом
Консервированная фасоль – не только вкусный, но и очень ценный продукт, который можно добавлять не только в борщ, но еще и в салаты. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами и мясом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с консервированной фасолью и майонезом – "Звездное небо".
Ингредиенты:
- куриное филе (или ветчина)
- 2 больших свежих свежих или маринованных огурца
- 2 яйца
- консервированная кукуруза или фасоль
- сухарики
- майонез или любая любимая заправка
Способ приготовления:
1. Нарезаем отварное филе или ветчину.
2. К ней добавляем нарезанных соломкой свежий или маринованный огурчик, консервированную кукурузу, 2 отваренный яйца.
3. Заправляем домашним майонезом, можно заменить на сметанный или йогуртовый соус. Можно добавить сухарики.
