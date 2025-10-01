Сытный и бюджетный салат "Звездное небо": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Рецепт салата

Консервированная фасоль – не только вкусный, но и очень ценный продукт, который можно добавлять не только в борщ, но еще и в салаты. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами и мясом. 

Сытный и бюджетный салат ''Звездное небо'': делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с консервированной фасолью и майонезом – "Звездное небо". 

Ингредиенты: 

  • куриное филе (или ветчина)
  • 2 больших свежих свежих или маринованных огурца
  • 2 яйца
  • консервированная кукуруза или фасоль
  • сухарики 
  • майонез или любая любимая заправка

Способ приготовления: 

1. Нарезаем отварное филе или ветчину.

Сытный и бюджетный салат ''Звездное небо'': делимся легким рецептом

2. К ней добавляем нарезанных соломкой свежий или маринованный огурчик, консервированную кукурузу, 2 отваренный яйца.

Сытный и бюджетный салат ''Звездное небо'': делимся легким рецептом

3. Заправляем домашним майонезом, можно заменить на сметанный или йогуртовый соус. Можно добавить сухарики. 

Сытный и бюджетный салат ''Звездное небо'': делимся легким рецептом

