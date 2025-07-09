Салат "Табуле" не только вкусное, но и очень сытное и гибкое блюдо, в которое можно добавлять больше мяты, играть с количеством лимонного сока или даже экспериментировать с крупами. Каждый раз получается ярко, свежо и полезно!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Табуле" из кус-куса, со свежими овощами и зеленью.

Ингредиенты:

Петрушка большой пучок

Свежая мята 8 листочков

Кинза 20-30 г

Зеленый лук 3 стебля

Помидоры 2 шт

Огурец 3 шт

Кус-кус 100 г

Кипяток 150 мл

Масло растительнок 30 мл

Сок лимона 1 шт

Соль, перец по вкусу

Кориандр молотый 1/4 ч.л

Сахар 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.

2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы нарезать мелкими кубиками. Если много сока – слить.

3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар, масло.

Этот салат можно есть руками, подавая его с твердыми листьями салата!

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