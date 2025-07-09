Сытный и легкий салат "Табуле" из кус-куса и овощей: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Рецепт салата

Салат "Табуле" не только вкусное, но и очень сытное и гибкое блюдо, в которое можно добавлять больше мяты, играть с количеством лимонного сока или даже экспериментировать с крупами. Каждый раз получается ярко, свежо и полезно!

Салат ''Табуле''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Табуле" из кус-куса, со свежими овощами и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Петрушка большой пучок
  • Свежая мята 8 листочков
  • Кинза 20-30 г
  • Зеленый лук 3 стебля
  • Помидоры 2 шт
  • Огурец 3 шт
  • Кус-кус 100 г
  • Кипяток 150 мл
  • Масло растительнок 30 мл
  • Сок лимона 1 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Кориандр молотый  1/4 ч.л
  • Сахар 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.

Кус-кус для блюда

2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы нарезать мелкими кубиками. Если много сока – слить.

Овощи и зелень

3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар, масло. 

Приготовление блюда

Этот салат можно есть руками, подавая его с твердыми листьями салата!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты