Сытный и легкий салат "Табуле" из кус-куса и овощей: готовится 10 минут
Салат "Табуле" не только вкусное, но и очень сытное и гибкое блюдо, в которое можно добавлять больше мяты, играть с количеством лимонного сока или даже экспериментировать с крупами. Каждый раз получается ярко, свежо и полезно!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Табуле" из кус-куса, со свежими овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- Петрушка большой пучок
- Свежая мята 8 листочков
- Кинза 20-30 г
- Зеленый лук 3 стебля
- Помидоры 2 шт
- Огурец 3 шт
- Кус-кус 100 г
- Кипяток 150 мл
- Масло растительнок 30 мл
- Сок лимона 1 шт
- Соль, перец по вкусу
- Кориандр молотый 1/4 ч.л
- Сахар 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.
2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы нарезать мелкими кубиками. Если много сока – слить.
3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар, масло.
Этот салат можно есть руками, подавая его с твердыми листьями салата!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: