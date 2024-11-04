Сытный и оригинальный салат "Глобус" за 10 минут: рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить сытный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, грибы, яйца, сыр. Эти продукты к тому же отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального и вкусного салата "Глобус" из куриного филе, с помидорами и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 50 г сухариков
- 150 г филе куриного
- 150 г – шампиньонов
- лук – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- помидоры – 1 шт.
- 100 г твердого сыра
- 1 упаковка майонеза
- 2-4 зуб.чеснока
- перец, соль, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Отварите/запеките куриное филе и нарежьте большими кусочками.
2. Нарежьте шампиньоны и поджарьте с луком (можно заменить маринованными, но не поджаривать).
3. Майонез смешиваем с чесноком.
4. Соберите салат слоями: сухарики, филе куриное, майонез с чесноком, шампиньоны, натертые яйца, помидоры, майонез с чесноком, сыр. Сверху посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.
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