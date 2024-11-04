Сытный и оригинальный салат "Глобус" за 10 минут: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, грибы, яйца, сыр. Эти продукты к тому же отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью. 

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального и вкусного салата "Глобус" из куриного филе, с помидорами и вареными яйцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 50 г сухариков
  • 150 г филе куриного
  • 150 г – шампиньонов
  • лук – 1 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • помидоры – 1 шт. 
  • 100 г твердого сыра
  • 1 упаковка майонеза
  • 2-4 зуб.чеснока
  • перец, соль, зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Отварите/запеките куриное филе и нарежьте большими кусочками.

Филе для блюда

2. Нарежьте шампиньоны и поджарьте с луком (можно заменить маринованными, но не поджаривать).

Жареные грибы

3. Майонез смешиваем с чесноком. 

Приготовление салата

4. Соберите салат слоями: сухарики, филе куриное, майонез с чесноком, шампиньоны, натертые яйца, помидоры, майонез с чесноком, сыр. Сверху посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. 

Готовый салат

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