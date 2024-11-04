Если вы хотите приготовить сытный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, грибы, яйца, сыр. Эти продукты к тому же отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального и вкусного салата "Глобус" из куриного филе, с помидорами и вареными яйцами.

Ингредиенты:

50 г сухариков

150 г филе куриного

150 г – шампиньонов

лук – 1 шт.

яйца – 3 шт.

помидоры – 1 шт.

100 г твердого сыра

1 упаковка майонеза

2-4 зуб.чеснока

перец, соль, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Отварите/запеките куриное филе и нарежьте большими кусочками.

2. Нарежьте шампиньоны и поджарьте с луком (можно заменить маринованными, но не поджаривать).

3. Майонез смешиваем с чесноком.

4. Соберите салат слоями: сухарики, филе куриное, майонез с чесноком, шампиньоны, натертые яйца, помидоры, майонез с чесноком, сыр. Сверху посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.

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