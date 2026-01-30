Сытный капустный пирог для обеда: готовится без духовки
Сочную капусту можно использовать для приготовления сытного пирога на обед. И для этого вам даже не понадобится духовка. Вкусное и быстрое блюдо можно сделать просто на сковородке.
Идея приготовления сытного капустного пирога на сковороде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 600 г
- яйца куриные – 6 шт.
- мука – 6 ст. л. (100-120 г)
- сыр твердый – 100 г
- помидоры – 150 г (1-2 шт.)
- лук – 1 шт. (100 г)
- морковь – 1 шт. (100 г)
- масло – 10 г (для смазывания сковородки)
- чеснок, соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нашинковать, положить в кипящую воду и варить 3-4 минуты (чтобы она стала мягкой). Откинуть на дуршлаг и хорошо отжать лишнюю жидкость – это важно, чтобы пирог не разваливался.
2. Лук нарезать кубиком, морковь натереть.
3. Быстро пассеровать их на сухой антипригарной сковородке (или с каплей воды) до мягкости.
4. В большой миске смешать отваренную капусту, зажарку, выжатый чеснок, яйца, муку и специи. Тщательно вымесить массу.
5. Разогретую сковородку смазать растительным маслом.
6. Выложить капустную массу, разровнять ложкой.
7. Накрываем крышкой и готовить на небольшом огне до румяной корочки снизу (примерно 10-12 минут).
8. С помощью тарелки осторожно перевернуть пирог на другую сторону.
9. Сразу посыпать горячую сторону тертым сыром и выложить кольца помидоров.
10. Снова накрыть крышкой и готовить еще 7-10 минут, пока низ не подрумянится, а сыр сверху не расплавится.
