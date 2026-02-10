Все рецепты
Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами
Сытный пирог из капусты – идеальное блюдо для обеда. В такой выпечке сочетаются сочный фарш, сыр, а также лук. А вместо теста используйте яичную заливку.
Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера alena leve в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 350-400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло для жарки
- фарш – 500 г
- соль, перец
- яйца – 3 шт.
- сметана – 100 г
- сливки – 100 мл.
- твердый сыр или моцарелла
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать и залить кипятком на 20 минут.
2. Лук и морковь обжарить.
3. Фарш посолить, поперчить.
4. К яйцам добавить сметану, сливки и соль.
5. Все смешать и выложить в форму.
6. Выпекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.
7. На готовый горячий пирог посыпать натертый сыр.
