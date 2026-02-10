Сытный пирог из капусты – идеальное блюдо для обеда. В такой выпечке сочетаются сочный фарш, сыр, а также лук. А вместо теста используйте яичную заливку.

Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера alena leve в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 350-400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло для жарки

фарш – 500 г

соль, перец

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

сливки – 100 мл.

твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать и залить кипятком на 20 минут.

2. Лук и морковь обжарить.

3. Фарш посолить, поперчить.

4. К яйцам добавить сметану, сливки и соль.

5. Все смешать и выложить в форму.

6. Выпекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.

7. На готовый горячий пирог посыпать натертый сыр.

