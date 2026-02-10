Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
3
Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

Сытный пирог из капусты – идеальное блюдо для обеда. В такой выпечке сочетаются сочный фарш, сыр, а также лук. А вместо теста используйте яичную заливку.

Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера alena leve в Instagram.

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

Ингредиенты:

  • капуста – 350-400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло для жарки
  • фарш – 500 г
  • соль, перец
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 100 г
  • сливки – 100 мл.
  • твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

1. Капусту нарезать и залить кипятком на 20 минут.

2. Лук и морковь обжарить.

3. Фарш посолить, поперчить.

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

4. К яйцам добавить сметану, сливки и соль.

5. Все смешать и выложить в форму.

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

6. Выпекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

7. На готовый горячий пирог посыпать натертый сыр.

Сытный капустный пирог на обед: с фаршем и овощами

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты