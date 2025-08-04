Для того, чтобы приготовить вкусный и сытный пирог, вам не придется вымешивать тесто. Для основы прекрасно подойдет обычный картофель. Если хорошо его разровнять по поверхности, масса прекрасно пропечется и начинка идеально будет держать форму.

Идея приготовления картофельного пирога без теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты для основы:

картофель – 600 г

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 350 г

чеснок – 3 зубчика

сливочное и растительное масло – для жарки

грибы – 200 г

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1/2 шт.

сливки (20%) – 250 мл.

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 150 г

соль, перец – по вкусу

петрушка сушеная – 1 ч.л.

паприка

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в мундире в подсоленной воде.

2. Выложить в смазанную форму для тарта.

3. Разровнять по дну и сформировать бортики.

4. Чтобы картофель не прилипал к ложке, смочите ложку водой.

5. Добавить соль, перец, паприку и масло.

6. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

7. Для начинки обжарить на растительном и сливочном масле лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец.

8. В миске смешать яйца, сливки, сыр и специи.

9. Влить к начинке.

10. Все тщательно смешать и выложить на основу из картофеля. Посыпать сыром.

11. Запекать тарт 25-30 минут при температуре 180 градусов.

12. В конце можно посыпать свежей зеленью. Дать немного остыть перед подачей.

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