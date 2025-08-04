Сытный картофельный пирог без теста: делимся элементарным рецептом
Для того, чтобы приготовить вкусный и сытный пирог, вам не придется вымешивать тесто. Для основы прекрасно подойдет обычный картофель. Если хорошо его разровнять по поверхности, масса прекрасно пропечется и начинка идеально будет держать форму.
Идея приготовления картофельного пирога без теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- картофель – 600 г
- соль, перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 350 г
- чеснок – 3 зубчика
- сливочное и растительное масло – для жарки
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1/2 шт.
- сливки (20%) – 250 мл.
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 150 г
- соль, перец – по вкусу
- петрушка сушеная – 1 ч.л.
- паприка
Способ приготовления:
1. Отварить картофель в мундире в подсоленной воде.
2. Выложить в смазанную форму для тарта.
3. Разровнять по дну и сформировать бортики.
4. Чтобы картофель не прилипал к ложке, смочите ложку водой.
5. Добавить соль, перец, паприку и масло.
6. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
7. Для начинки обжарить на растительном и сливочном масле лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец.
8. В миске смешать яйца, сливки, сыр и специи.
9. Влить к начинке.
10. Все тщательно смешать и выложить на основу из картофеля. Посыпать сыром.
11. Запекать тарт 25-30 минут при температуре 180 градусов.
12. В конце можно посыпать свежей зеленью. Дать немного остыть перед подачей.
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