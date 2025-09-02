Сытный картофельный пирог для обеда: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
366
Из обычного отварного картофеля можно приготовить сытный пирог для обеда. Для начинки используйте куриное филе и шампиньоны. Особую сочность придаст нежная начинка.

Идея приготовления сытного картофельного пирога на обед опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 500-700 г
  • куриное филе – 300 г
  • шампиньоны – 300 г
  • помидоры – 150 г
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло
  • соль, перец

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 200 г
  • молоко – 50 г
  • соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель отварить обычным способом до готовности и выложить в форму, застеленную пергаментом.

2. Разомнуть картофель стаканом, делая бортики.

3. Смазать поверхность маслом и запекать 15 минут при температуре 180 градусов для подрумянивания.

4. Тем временем обжарить куриное филе со специями, грибы поджарить отдельно с чесноком.

5. Помидоры нарезать на кубики.

6. Для заливки смешать яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешать.

7. Достать форму с картофелем и выложить сверху начинку.

8. Залить все смесью и посыпать тертым сыром.

9. Поставить в духовку еще на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

