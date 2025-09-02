Сытный картофельный пирог для обеда: готовится за считанные минуты
Из обычного отварного картофеля можно приготовить сытный пирог для обеда. Для начинки используйте куриное филе и шампиньоны. Особую сочность придаст нежная начинка.
Идея приготовления сытного картофельного пирога на обед опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500-700 г
- куриное филе – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- помидоры – 150 г
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло
- соль, перец
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сметана – 200 г
- молоко – 50 г
- соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель отварить обычным способом до готовности и выложить в форму, застеленную пергаментом.
2. Разомнуть картофель стаканом, делая бортики.
3. Смазать поверхность маслом и запекать 15 минут при температуре 180 градусов для подрумянивания.
4. Тем временем обжарить куриное филе со специями, грибы поджарить отдельно с чесноком.
5. Помидоры нарезать на кубики.
6. Для заливки смешать яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешать.
7. Достать форму с картофелем и выложить сверху начинку.
8. Залить все смесью и посыпать тертым сыром.
9. Поставить в духовку еще на 40-45 минут при температуре 180 градусов.
