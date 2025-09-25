Картофельный пирог с рыбой – это блюдо, которое сочетает простоту и сытность. Оно прекрасно подходит для семейного обеда, ведь легко готовится и получается питательным и вкусным. Сочетание нежной картофельной основы, красной рыбы, овощей и сливочной заливки делает этот пирог настоящим украшением стола. А еще это универсальный рецепт: его можно готовить и для ежедневного меню, и для праздничной подачи.

Видео дня

Идея приготовления сытного картофельного пирога с рыбой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

сливочное масло – 70 г

масло для смазывания

красная рыба – 350 г

брокколи – 250 г

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

сливки – 70 мл

сыр – 80 г

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовьте картофельное пюре. Выложите его в форму для запекания, слегка смажьте маслом и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. За это время картофель станет румяным и образует основу для пирога.

2. Пока выпекается пюре, подготовьте начинку. Рыбу необходимо нарезать порционными кусочками, посолить и добавить специи по вкусу. Брокколи отварите несколько минут в подсоленной воде, чтобы сохранить яркий цвет и нежную текстуру.

3. Для заливки смешайте яйца, сметану и сливки, хорошо взбейте до однородности, а затем добавьте тертый сыр. Эта смесь сделает пирог нежным и ароматным.

4. На готовую картофельную основу выложите рыбу, отваренную брокколи и равномерно залейте все приготовленной смесью.

5. Выпекайте еще около 30 минут при 180 градусах (с конвекцией или в обычном режиме), пока поверхность не станет золотистой.

6. Дайте пирогу немного остыть, после чего можно подавать его к столу. Это сытное блюдо, которое прекрасно сочетает пользу рыбы и нежность картофельного пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: