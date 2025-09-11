Киш – блюдо на любой случай. Нужно сделать простое песочное тесто на основе масла и муки – оно быстро пропекается и получается хрустящим. Отличным дополнением к такой основе станет нежная рыбная начинка.

Как приготовить киш с красной рыбой рассказала фудблогерка viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

120 г сливочного масла

1 яйцо

25 мл ледяной воды

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

450 г красной рыбы (филе, без косточек)

400 г брокколи

15 помидоров черри

1 луковица

сливочное масло (для жарки)

Ингредиенты для заливки:

3 яйца

200 мл сливок 30%

150 г твердого сыра

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с солью и сахаром.

2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите в крошку.

3. Взбейте яйцо, влейте ледяную воду и замесите тесто.

4. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

5. Раскатайте тесто, выложите в форму.

6. Накройте пергаментом, засыпьте грузом (фасоль, горох) и выпекайте 20 мин при 220 °C.

7. Лук поджарьте на сливочном масле до прозрачности.

8. Брокколи разделите на соцветия.

9. Рыбу очистите от костей и нарежьте кусочками.

10. Помидоры черри ставим целыми.

11. Взбейте яйца с солью и перцем.

12. Добавьте сливки, натертый сыр и поджаренный лук.

13. На основу из теста выложите брокколи, рыбу и помидоры.

14. Залейте яично-сливочной смесью.

15. Выпекайте 30 мин при температуре 180 градусов, пока начинка не станет упругой и золотистой.

