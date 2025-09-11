Сытный киш с красной рыбой на песочном тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
159
Киш – блюдо на любой случай. Нужно сделать простое песочное тесто на основе масла и муки – оно быстро пропекается и получается хрустящим. Отличным дополнением к такой основе станет нежная рыбная начинка.

Как приготовить киш с красной рыбой рассказала фудблогерка viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • 250 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 25 мл ледяной воды
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 450 г красной рыбы (филе, без косточек)
  • 400 г брокколи
  • 15 помидоров черри
  • 1 луковица
  • сливочное масло (для жарки)

Ингредиенты для заливки:

  • 3 яйца
  • 200 мл сливок 30%
  • 150 г твердого сыра
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с солью и сахаром.

2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите в крошку.

3. Взбейте яйцо, влейте ледяную воду и замесите тесто.

4. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

5. Раскатайте тесто, выложите в форму.

6. Накройте пергаментом, засыпьте грузом (фасоль, горох) и выпекайте 20 мин при 220 °C.

7. Лук поджарьте на сливочном масле до прозрачности.

8. Брокколи разделите на соцветия.

9. Рыбу очистите от костей и нарежьте кусочками.

10. Помидоры черри ставим целыми.

11. Взбейте яйца с солью и перцем.

12. Добавьте сливки, натертый сыр и поджаренный лук.

13. На основу из теста выложите брокколи, рыбу и помидоры.

14. Залейте яично-сливочной смесью.

15. Выпекайте 30 мин при температуре 180 градусов, пока начинка не станет упругой и золотистой.

