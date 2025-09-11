Сытный киш с красной рыбой на песочном тесте: как приготовить вкусное блюдо на обед
Киш – блюдо на любой случай. Нужно сделать простое песочное тесто на основе масла и муки – оно быстро пропекается и получается хрустящим. Отличным дополнением к такой основе станет нежная рыбная начинка.
Как приготовить киш с красной рыбой рассказала фудблогерка viktoria vyacheslavna в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 120 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 25 мл ледяной воды
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
Ингредиенты для начинки:
- 450 г красной рыбы (филе, без косточек)
- 400 г брокколи
- 15 помидоров черри
- 1 луковица
- сливочное масло (для жарки)
Ингредиенты для заливки:
- 3 яйца
- 200 мл сливок 30%
- 150 г твердого сыра
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с солью и сахаром.
2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите в крошку.
3. Взбейте яйцо, влейте ледяную воду и замесите тесто.
4. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
5. Раскатайте тесто, выложите в форму.
6. Накройте пергаментом, засыпьте грузом (фасоль, горох) и выпекайте 20 мин при 220 °C.
7. Лук поджарьте на сливочном масле до прозрачности.
8. Брокколи разделите на соцветия.
9. Рыбу очистите от костей и нарежьте кусочками.
10. Помидоры черри ставим целыми.
11. Взбейте яйца с солью и перцем.
12. Добавьте сливки, натертый сыр и поджаренный лук.
13. На основу из теста выложите брокколи, рыбу и помидоры.
14. Залейте яично-сливочной смесью.
15. Выпекайте 30 мин при температуре 180 градусов, пока начинка не станет упругой и золотистой.
