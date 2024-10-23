Кош – сытный пирог с курицей и грибами. В его основе хрустящее тесто и много сочной начинки. Если нужно что-то быстро приготовить на обед для всей семьи, такое блюдо – это идеальный вариант.

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О том, как приготовить кош, рассказала фудблогерка Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Справится каждый.

Ингредиенты для основания:

мука – 250 г

сливочное масло – 125 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Просеять муку и добавить очень холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.

2. Растереть в крошку.

3. Добавь яйцо и быстро соедини все вместе в тесто.

4. Не перемешивайся слишком долго, просто сформируй шарик. Положи тесто в холодильник на полчаса.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – половинка филе

грибы (шампиньоны) – 6-7 шт.

лук – 1 маленький

сыр

соль и специи

Способ приготовления:

1. Лук мелко порезать.

2. Поджарить до золотистого цвета.

3. Добавить нарезанные грибы и продолжить обжаривать.

4. Затем добавить куриное филе, нарезанное кубиками.

5. Добавить соль и специи.

6. Жарить до полной готовности мяса, чтобы испарилась излишняя жидкость из начинки (она нам не нужна, может стечь).

Ингредиенты для заливки:

сливки 33% – 140 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления заливки:

В отдельном сосуде смешать яйца, сливки и щепотку соли.

Способ приготовления:

1. После того, как тесто стоит 30 минут в холодильнике, сформировать из теста основание в форме для выпечки.

2. Проткнуть тесто вилкой в нескольких местах.

3. Застлать сверху пергаментом и насыпать крупу для удержания формы.

4. Выпекать основание при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

5. Выложить на готовую основу начинку, сверху распределить нарезанный кубиками сыр и залить все сливочно-яичной смесью.

6. Выпекай кош при температуре 180 градусов еще 30-35 минут, пока верх не станет золотистым, а начинка не схватится.

7. Дать пирогу остыть и стабилизироваться минут 25 перед нарезкой.

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