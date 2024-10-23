Сытный киш с курицей и грибами: как приготовить вкусное блюдо для обеда
Кош – сытный пирог с курицей и грибами. В его основе хрустящее тесто и много сочной начинки. Если нужно что-то быстро приготовить на обед для всей семьи, такое блюдо – это идеальный вариант.
О том, как приготовить кош, рассказала фудблогерка Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Справится каждый.
Ингредиенты для основания:
- мука – 250 г
- сливочное масло – 125 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Просеять муку и добавить очень холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
2. Растереть в крошку.
3. Добавь яйцо и быстро соедини все вместе в тесто.
4. Не перемешивайся слишком долго, просто сформируй шарик. Положи тесто в холодильник на полчаса.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – половинка филе
- грибы (шампиньоны) – 6-7 шт.
- лук – 1 маленький
- сыр
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Лук мелко порезать.
2. Поджарить до золотистого цвета.
3. Добавить нарезанные грибы и продолжить обжаривать.
4. Затем добавить куриное филе, нарезанное кубиками.
5. Добавить соль и специи.
6. Жарить до полной готовности мяса, чтобы испарилась излишняя жидкость из начинки (она нам не нужна, может стечь).
Ингредиенты для заливки:
- сливки 33% – 140 г
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
Способ приготовления заливки:
В отдельном сосуде смешать яйца, сливки и щепотку соли.
Способ приготовления:
1. После того, как тесто стоит 30 минут в холодильнике, сформировать из теста основание в форме для выпечки.
2. Проткнуть тесто вилкой в нескольких местах.
3. Застлать сверху пергаментом и насыпать крупу для удержания формы.
4. Выпекать основание при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.
5. Выложить на готовую основу начинку, сверху распределить нарезанный кубиками сыр и залить все сливочно-яичной смесью.
6. Выпекай кош при температуре 180 градусов еще 30-35 минут, пока верх не станет золотистым, а начинка не схватится.
7. Дать пирогу остыть и стабилизироваться минут 25 перед нарезкой.
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