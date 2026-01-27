Киш с курицей и грибами – сытное блюдо для обеда. Такой пирог сочетает сочную курицу, а также грибы. Начинка прекрасно сочетается с хрустящим тестом.

Как приготовить киш с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 140 г

соль – 1/3 ч.л.

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

сливочное масло – 70 г

желток – 1 шт.

вода – 1-2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 200 г

шампиньоны – 250 г (неочищенные)

масло

соль, перец

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

сливки 20% – 160 мл.

твердый сыр – 70 г

Способ приготовления теста:

1. Соедините муку, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухие ингредиенты.

2. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками, добавьте к муке и разотрите руками до мелкой крошки.

3. К крошке добавьте желток и воду (воду добавляйте понемногу).

4. Замесите нелипкое тесто, положите его в пакет и поставьте в холодильник на 30 минут.

5. Очистите грибы и нарежьте тонкими ломтиками.

6. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до изменения цвета на белый.

7. Добавьте к филе грибы, обжаривайте начинку, помешивая, до готовности грибов, испарения жидкости. В конце добавьте соль и перец.

8. Готовую начинку охладите.

9. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.

10. Охлажденное тесто немного разомните в руках, чтобы оно стало пластичнее, раскатайте на поверхности, посыпанной мукой, перенесите в форму, сформируйте дно и бортики. Форму с тестом пока поставьте в холодильник.

11. Подготовьте заливку: яйца взбейте венчиком до однородности, добавьте сливки и еще раз взбейте. Сыр натрите на мелкой терке.

12. Разогрейте духовку до 200°С.

13. Достаньте форму с тестом, выложите курицу с грибами.

14. На начинку вылейте заливку, сверху заливку посыпьте сыром.

15. Выпекайте пирог около 35 минут до румяности и стабильности начинки.Время выпекания может отличаться. Если пирог начнет сильно "гореть" сверху, можно уменьшить температуру или накрыть его фольгой.

16. После приготовления охладите его.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: