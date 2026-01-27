Сытный киш с курицей и грибами на обед: как приготовить вкусное блюдо
Киш с курицей и грибами – сытное блюдо для обеда. Такой пирог сочетает сочную курицу, а также грибы. Начинка прекрасно сочетается с хрустящим тестом.
Как приготовить киш с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 140 г
- соль – 1/3 ч.л.
- разрыхлитель – 1/4 ч.л.
- сливочное масло – 70 г
- желток – 1 шт.
- вода – 1-2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 200 г
- шампиньоны – 250 г (неочищенные)
- масло
- соль, перец
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сливки 20% – 160 мл.
- твердый сыр – 70 г
Способ приготовления теста:
1. Соедините муку, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухие ингредиенты.
2. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками, добавьте к муке и разотрите руками до мелкой крошки.
3. К крошке добавьте желток и воду (воду добавляйте понемногу).
4. Замесите нелипкое тесто, положите его в пакет и поставьте в холодильник на 30 минут.
5. Очистите грибы и нарежьте тонкими ломтиками.
6. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до изменения цвета на белый.
7. Добавьте к филе грибы, обжаривайте начинку, помешивая, до готовности грибов, испарения жидкости. В конце добавьте соль и перец.
8. Готовую начинку охладите.
9. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
10. Охлажденное тесто немного разомните в руках, чтобы оно стало пластичнее, раскатайте на поверхности, посыпанной мукой, перенесите в форму, сформируйте дно и бортики. Форму с тестом пока поставьте в холодильник.
11. Подготовьте заливку: яйца взбейте венчиком до однородности, добавьте сливки и еще раз взбейте. Сыр натрите на мелкой терке.
12. Разогрейте духовку до 200°С.
13. Достаньте форму с тестом, выложите курицу с грибами.
14. На начинку вылейте заливку, сверху заливку посыпьте сыром.
15. Выпекайте пирог около 35 минут до румяности и стабильности начинки.Время выпекания может отличаться. Если пирог начнет сильно "гореть" сверху, можно уменьшить температуру или накрыть его фольгой.
16. После приготовления охладите его.
