Киш – сытный пирог, который прекрасно подходит для ужина. В нем сочетается вкусная начинка из курицы и грибов, а также хрустящее тесто. Блюдо очень питательное и точно понравится всем.

Как приготовить киш с курицей и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

масло – 125 г (очень холодное, нарезанное кубиками)

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления основы:

1. Просеять муку, добавить холодное масло и перетереть все в крошку.

2. Добавить яйцо и быстро соединить в тесто. Долго не вымешивать.

3. Сформировать шар и положить в холодильник на 30 минут.

4. Достать, сформировать основу в форме с бортиками.

5. Проколоть тесто вилкой, застелить пергаментом и засыпать крупу для удержания формы.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – половинка

грибы (шампиньоны) – 6-7 шт.

лук – 1 маленький

сыр

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления начинки:

1. Мелко нарезать лук, поджарить до золотистости.

2. Добавить нарезанные грибы, обжарить до испарения жидкости.

3. Добавить курицу, нарезанную кубиками. Посолить, приправить специями.

4. Готовить до полной готовности мяса, лишняя жидкость должна испариться.

Ингредиенты для заливки:

сливки 33 % – 140 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления заливки:

1. В миске смешать яйца, сливки и щепотку соли.

2. На готовую основу выложить начинку.

3. Залить сливочно-яичной смесью.

4. Выпекать при температуре 180 градусов еще 30-35 минут, пока верх станет золотистым, а начинка стабилизируется.

5. Дать остыть и схватиться 25 минут перед нарезанием.

