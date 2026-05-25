Домашний киш – это одно из тех блюд, которые легко заменяют полноценный ужин. Хрустящая основа, нежная сливочная заливка и сочная начинка из курицы и овощей делают пирог очень сытным и ароматным. Такой рецепт подойдет как для семейного стола, так и для гостей. Особенно удобно то, что киш подходит и теплым, и холодным. А готовится он из доступных продуктов без сложных кулинарных техник.

Как приготовить сытный киш с курицей на ужин рассказала фудблогер mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

холодное молоко или вода – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

копченое куриное филе – 200-300 г

брокколи – 200-300 г

томаты черри – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

яйца – 4 шт.

сливки – 250 мл.

пармезан – 100 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для основы просейте муку в миску и добавьте соль. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и перетрите с мукой до состояния мелкой крошки.

2. Добавьте яйцо и ложку холодного молока или воды. Быстро замесите однородное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник примерно на 20-30 минут.

3. Для начинки нарежьте копченое куриное филе небольшими кусочками. Брокколи разделите на маленькие соцветия и отварите 2-3 минуты в подсоленной воде, чтобы овощ остался плотным.

4. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и выложите в форму для выпекания, формируя бортики. Наколите вилкой и поставьте основу в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

5. После этого выложите на основу брокколи, куриное филе и томаты черри.

6. Для заливки взбейте яйца со сливками, добавьте натертый пармезан, соль, перец и сушеные травы. Хорошо перемешайте и вылейте смесь поверх начинки.

7. Запекайте киш в духовке примерно 40–50 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки и плотной текстуры заливки.

